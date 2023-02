Vorbereitung läuft bei Absdorf auf Hochtouren

„Wir sind mit unserer Vorbereitung voll im Soll. Am Anfang haben zwar die Ergebnisse noch nicht gepasst. Aber von der Einstellung her war es top“, freut sich Krumpöck über den bisherigen Verlauf der Vorbereitung. Zuletzt gab es einen 3:2-Sieg in Melk. „Ein tolle Anlage, wir haben dort dieses Spiel genossen, obwohl es auf Kunstrasen stattfand. „Da wichtigste im momentanen Stand der Vorbereitung ist, dass sich keiner schwerwiegender verletzt. Wir haben schon einige harte Trainings hinter uns gebracht. Doch die Truppe arbeitet voll mit.“, freut sich Krumpöck.

Als Tabellenzweiter gehen die Schmidataler natürlich mit einigen Hoffnungen in die Rückrunde. „Ich bin davon überzeugt, dass es ein ganz heißer Fight wird. Schon unsere erste Begegnung mit Grafenwörth hat schon richtungsweisenden Charakter. Wer dabei die Oberhand behält, spielt auf jeden Fall um den Titel mit. Ich möchte auch noch nicht Großweikersdorf abschreiben. Diese Mannschaft ist gut genug, um auch noch ganz vorne mit einzugreifen. Natürlich hatte die Mannschaft eine ordentliche Fluktuation, doch ich habe sie noch immer auf der Rechnung.“

Natürlich ist für Krumpöck St. Bernhard noch immer klarer Favorit. „Wir müssen die Partie gegen die Waldviertler gewinnen. Das wird ganz, ganz schwierig. Doch ich glaube natürlich an unsere Chance. Wenn uns der Verletzungsteufel verschont, sehe ich sogar eine große Möglichkeit.“ Auch heuer wird der Titelkampf womöglich mit der stärkeren Bank entschieden. Im Vorjahr war das der große Trumpf von Gmünd. Aufgrund der Kaderverbreiterung von Absdorf könnte da das Pendel zugunsten der Schmidataler ausschlagen. Doch es wird bis zum Ende ein ganz enges Rennen.