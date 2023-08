„Einige sind noch nicht reif für die Gebietsliga“

Aufsteiger SV Gablitz muss weiterhin auf den ersten Sieg in der Gebietsliga warten. Im Heimspiel gegen die noch punktelosen Raabser hätte es eigentlich so weit sein sollen. Doch der Plan ging nicht auf. Nachdem Baran Kaplan die Hausherren vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht hatte, drehten die Waldviertler noch in der ersten Halbzeit der Partie und führten zur Pause mit 3:2. Im zweiten Durchgang lief Gablitz vergeblich dem Rückstand hinterher. Am Ende standen die Wienerwälder mit leeren Händen da.

Eine verhängnisvolle Mischung

Für SVG-Coach Andreas Berger waren die Gründe für die Niederlage schnell gefunden: Mangelhafte Chancenauswertung und individuelle Fehler vor den Gegentoren. „Raabs hat in 90 Minuten nur eine einzige Chance kreiert. Wir waren teilweise drückend überlegen“, sagt der Coach. Beim 1:1 patzte Goalie Mustafa Erdogan, als ihm der Ball bei einem Corner durch die Handschuhe rutschte. Das 1:2 fiel nach einem Outeinwurf, das 2:3 resultierte aus einem Freistoß von der Sechzehnergrenze, den Ex-Bundesligakicker Miroslav Milosevic souverän verwertete. Drei Minuten zuvor hatte Bernhard Fila den Ausgleich erzielt, als es nach einem Foul an Kaplan einen zweiten Elfmeter für die Hausherren gab. Berger ist sich sicher: „Wenn wir das 1:1 nicht bekommen, dann gewinnen wir die Partie mit 4:0 oder 5:0.“

Der Coach kommt zu einem klaren Befund: „Einige von den Jungen sind noch nicht reif für die Gebietsliga. Aber wir geben ihnen Spielzeit, wir ziehen das jetzt durch. Wir sind in der Entwicklung.“ Der 18-jährige David Vukovljak stand nach seinem Premierentor in Weißenkirchen gegen Raabs in der Startelf. Neuzugang Emel Hasanovic (20), der im Sommer von Atzenbrugg zum SVG gestoßen war, und Benni Schramek (19) kamen in der zweiten Halbzeit zu ihren ersten längeren Einsätzen.