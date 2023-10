Rehberg auf dem Vormarsch

Vor drei Wochen nach der 1:7- Niederlage von Rehberg im Derby gegen Gföhl herrschte bei den Kremstalern noch Ratlosigkeit. Drei Spiele später sieht die Welt für die Mannschaft von Trainer Dominik König schon wieder ganz anders aus. Nach dem 1:1 in Schweiggers am achten Spieltag, wo man sich trotz Chancenüberlegenheit die Punkte teilen musste, gingen die Rehberger sowohl gegen Amaliendorf als auch am Samstag in Groß Gerungs als Sieger vom Platz. Mit den wichtigen Punkten konnte sich der Gebietsligist vom Tabellenkeller distanzieren, nachdem man vorübergehend den ersten Abstiegsplatz belegt hatte.

„Wir haben mit den Spielern viele Gespräche geführt und im taktischen Bereich sehr viel gearbeitet. Durch die Umstellung unseres Systems von 4-3-3 auf 4-2-3-1 haben wir auch wieder mehr Stabilität in unserem Spiel“, nennt Coach König die Gründe für das aktuelle Hoch der Rehberger.

Vor der Saison hatte es einen großen Umbruch in der Mannschaft gegeben, die ihre Heimspiele im Rechpergstadion austrägt. Laut König ist auch das ein Grund, warum es bis vor Kurzem noch nicht nach Wunsch der Verantwortlichen lief: „Mit so vielen neuen Spielern braucht man einfach Zeit und viele Trainingseinheiten. Wir hatten auch immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen. Irgendwann geht der Knopf dann aber auf.“

Das Ziel von König und seinem Trainerteam vor der Saison war, nach der Hinrunde 20 Punkte auf dem Konto zu haben. Mit zwei Siegen aus den restlichen vier Spielen könnte die Mannschaft mit ihren Trainer diese Vorgabe erreichen. „Wenn es am Ende 18 Punkte sind, ist es auch okay. In unserer Liga liegen alle Mannschaften sehr nahe beisammen. Gewinnst du zwei Mal, bist du gleich vorne dabei, und umgekehrt bist du gleich wieder unten, wenn du zwei Mal verlierst“, erzählt König.

Nach den drei Spielen gegen Schweiggers, Amaliendorf und Groß Gerungs, die Rehberg viel Selbstvertrauen geben sollten, treffen die Kremstaler am Samstag vor heimischem Publikum auf Gablitz, das nach einem schwachen Saisonstart nun schon seit fünf Spielen ungeschlagen ist und die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnte. „Sie sind technisch sicher eine der besten Mannschaften der Liga und da wird ihnen der kleine Platz in Rehberg wahrscheinlich zugutekommen. Ich erwarte mir ein spannendes Duell auf Augen-höhe“, freut sich König auf das Duell mit dem Aufsteiger.