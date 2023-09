Rehberger Ratlosigkeit nach Derby-Blamage

„So ein Spiel habe ich als Trainer noch nie erlebt.“ Mit diesen Worten beschrieb Rehberg-Trainer Dominik König das Derby vor heimischem Publikum gegen Gföhl, wo seine Mannschaft sang- und klaglos mit 1:7 unterging.

Gleich von Beginn an war klar, wer auf dem Feld dominierte. In der zweiten Minute wurde Stürmer Kosta Drazic von Gföhl-Torhüter Moritz Pauser im Strafraum gefoult. Schiedsrichter Tomislav Ivankovic ließ allerdings weiterlaufen und quasi im Gegenzug gingen die Waldviertler dann mit 1:0 in Führung. „Das war für mich ein klarer Elfmeter. Dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen“, so König. Nach dem 3:0 in der 27. Minute durch Gföhl-Kapitän Markus Simlinger war das Spiel dann schon so gut wie entschieden. Davor traf Mittelfeldspieler Armin Plametzberger bei einem Abschluss nur die Stange. Der einzige Lichtblick war der Treffer vom eingewechselten Jan Bulusek zum zwischenzeitlichen 1:6. „Gföhl hat unsere Fehler eiskalt bestraft. Unsere Leistung war für mich von hinten bis vorne unterirdisch und nicht erklärbar“, erzählte König nach dem Spiel.

Durch die hohe Niederlage liegen die Kremstaler nach sieben Spieltagen nun auf einem Abstiegsplatz. Allerdings trennen die Rehberger auch nur vier Punkte vom vierten Tabellenrang. Am Samstag trifft die König-Elf unter Flutlicht auf den Tabellennachbarn und Absteiger Schweiggers. „Ich erwarte mir auf jeden Fall eine Reaktion von der Mannschaft. In Schweiggers wird es allerdings nicht leichter werden“, warnt König seine Truppe vor dem nächsten Gegner.

Während die Rehberger nach der Klatsche gegen Gföhl ratlos sind, herrscht bei den Waldviertlern im Moment Aufbruchsstimmung. Die Mannschaft von Trainer Max Blauen-steiner liegt momentan mit elf Punkten auf dem starken vierten Tabellenplatz und hat ein Spiel weniger absolviert als Langenlois und Großweikersdorf. „Ich war nach dem Spiel wirklich stolz auf meine Mannschaft. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und eine super Leistung gezeigt“, lobte Blauen- steiner seine Truppe nach dem höchsten Saisonsieg der Gföhler.

Am Freitag wollen sich die Waldviertler gegen Aufsteiger Dobersberg vor heimischem Publikum den vierten Saisonsieg holen und in der Tabelle weiter nach oben klettern.