Kottes hat den längeren Atem

Traismauer - Kottes 1:3. Der nächste Rückschlag für die Traismaurer Kicker. Auch „Feuerwehrmann“ Muamer Dedic, der Helmut Marschik auf der Bank abgelöst hat, ist es bislang noch nicht gelungen, die Traismaurer zurück auf die Siegerstraße zu führen. Dabei sah es am Wochenende sowohl gegen Rehberg, als auch gegen Kottes lange Zeit gut aus. Beide Male führte man! Beide Male stand man am Ende aber mit leeren Händen da. Weil Alfons & Co einmal mehr die Luft ausging. In beiden Partien lief man nach 75 Minuten plötzlich einem Rückstand nach. Trotz durchaus guter Auftritte. Rester mal zwei in den letzten Spielminuten ließen Kottes jubeln.

„Mini-Finale“ am Sonntag

Jetzt sind die Traismaurer am Sonntag in Heidenreichstein – ebenfalls ein Abstiegskandidat – schon richtig unter Zugzwang. Siegen ist wohl beinahe schon Pflicht. Denn derzeit fehlen schon fünf Zähler auf das rettende Ufer. Zumal man ja in den vier direkten Duellen im Tabellenkeller gerade einmal drei Zähler geholt hat. Zum Auftakt gegen Schlusslicht Gföhl, das aber jetzt auch in Schwung zu kommen scheint – 5:0 gegen Heidenreichstein. Ein Ergebnis, das aber auch durchaus Hoffnung gibt …

Statistik

Traismauer - Kottes 1:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (14.) Refai Shakhlot, 1:1 (42.) Jez, 1:2 (75.) Rester, 1:3 (90+4.) Rester

Karten: Huber (90., Gelbe Karte Unsportl.), Ersoy (64., Gelbe Karte Unsportl.)

Traismauer: Stern, Alfons, Kürkütlü, Tomanek, Fogoros, Saliji Besar, Refai Shakhlot, Iwamatsu, Ebibi (61. Ersoy), Willer, Szilagyi (47. Stockinger)

Kottes: Pomichal, Höllerschmid (90+2. Schwarz), Reinthaler, Sekora (75. Bodnar), Hammerl, Bur, Hellerschmid, Rester, Jez, Frühwirth, Steinbacher

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Serkan Celik