Wildpert als Prunkstück in Top-Offensive

Gföhl

Die größte Veränderung gab es bei den Waldviertlern auf der Trainerposition. Während sich die Wege von Gföhl und Manuel Zeilhofer nach nur einem halben Jahr wieder trennten, gibt der Gebietsligist erneut einem jungen Trainer die Chance. Ex-Horn-Spieler Max Blauensteiner steigt bei den Gföhlern ins Trainergeschäft ein. Aus seiner Zeit in Langenlois kennt der neue Coach auch noch einige Spieler des Gebietsligisten. Mit Thomas Steinbauer verlor Gföhl einen Stammspieler der letzten Jahre. Sein Ersatz kommt aus den eigenen Reihen, nach einer Verletzung wird Alexander Hahn in dieser Saison wieder zum Einsatz kommen. Mit Jan Heinreichsberger und Lukas Leidenfrost kommen zudem zwei Ergänzungsspieler von Krumau nach Gföhl.

Rehberg

Schon während der abgelaufenen Saison deutete Trainer Dominik König an, dass es bei den Kremstalern im Sommer einen Umbruch geben würde. Mit Fezulla Sali, Bohumir Doubravsky, Tomas Pospis, David Reisinger, Alin Ginghina, Thomas Weindl und Hulusi Akkus verlor man gleich sechs Stammkräfte. Die Liste der Neuzugäng ist noch einmal länger. Kostea Drazic, Ratko Radulovic, Bernhard Soucek, Matthias Reinthaler, Christoph Wimberger, Himmet Gencer, Nicolos Dzjalaganija, Saba Dzjalaganija, Jan Bulusek, Patrick Deutsch, Florian Friedl, Franesco Ursu, Egemen Keklik, Yasar Ercan, Bilal Alsultanov und Kaan Tekin-Pasovic heißen die insgesamt 16 Neuzugänge des Gebietsligisten. Die große Aufgabe von Coach König und seinen neuen Co-Trainern Vincent Bögi und Gerald Wurmauer wird es sein, aus dem neuen Personal eine funktionierende Mannschaft zu formen.

Die meisten Transfers der Liga tätige der SV Rehberg. Im Bild Francesco Ursu, Egeman Keklik, Christoph Wimberger, Saba Dzjalaganija und Florian Friedl (vorne, von links), Trainer Dominik König, Tormanntrainer Harald Jedlicka, Ratko Radulovic, Kosta Drazic, Bernhard Soucek, Matthias Reinthaler, Patrick Deutsch und Sportlicher Leiter Daniel Fürler (hinten, von links). Foto: SV Rehberg

Weißenkirchen

In der kommenden Saison ist Neo-Coach Damir Grabovac für die Punkteausbeute der Wachauer verantwortlich. Die Weißenkirchner Verantwortlichen schätzen vor allem „die taktische Einstellung und die klaren Abläufe“ in den bisherigen Teams. Mit Manuel Fischer hat die Grabovac-Elf eine neue Nummer eins, der bereits in seiner Zeit bei Rohrendorf Landesligaluft schnuppern durfte – für Weißenkirchen wird Fischer wohl mit großer Sicherheit ein Upgrade zu Jakob Schmied sein, der den Verein nach der letzten Saison verlassen hat. Auch in der Offensive ist man nun gut aufgestellt – Bohumir Doubravsky wird auf dem Flügel wirbeln. Das große Ziel der Weißenkirchner ist es, nicht wieder um den Abstieg mitzuspielen und sich Stück für Stück wieder weiter nach oben in der Tabelle zu orientieren. Der Kader sollte dieses Ziel ermöglichen.

Weißenkirchen schnappte sich mit Legionär Bohumir Doubravsky (links) von Rehberg einen der technisch versiertesten Spieler der Liga. Mit Manuel Fischer kommt zudem ein Torhüter aus Gars, der in Rohrendorf bereits Luft in der 1. Landesliga schnuppern durfte. Foto: Claus Stumpfer

Langenlois

Mit Michael Wildpert haben sich die Kamptaler die Dienste eines absoluten Qualitätsspielers gesichert. Die Erwartungen an den „Heimkehrer“ werden groß sein. Vor allem die Offensive der Elf von Christoph Eichinger ist gespickt mit viel Qualität und Erfahrung. Es wird spannend, in welchem System die Langenloiser die Stärken der einzelnen Angreifer wie Patrick Hackl, Jan Kosak und Wildpert am besten zur Entfaltung bringen. Die Erwartungshaltung an den Kader der Kamptaler ist wohl ziemlich eindeutig – Langenlois zählt mit Wildpert definitiv zu den Titelanwärtern.