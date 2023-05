Bezirksklubs wollen den Titel offenbar nicht

Puh! Wenn so der Titelendkampf aussieht, dann werden bei den Bezirksvereinen der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel die Lichter sehr bald ausgehen. Alle drei Teams unterlagen gegen keineswegs übermächtige Gegner - im Gegenteil: Die Klubs aus der direkten Abstiegszone zogen den Bezirks-Nordklubs die sprichwörtliche „Lederhos'n“ aus.

Grafenwörth vergeigte zu viele Möglichkeiten

Den Beginn machte Grafenwörth am Freitag, der Strugialioski-Klub unterlag in Traismauer mit 2:3. Obwohl Grafenwörth sicherlich mehr individuelle Klasse auf dem Platz hatte, konnte man diese nicht in Punkte ummünzen. Alle drei Gegentreffer kassierte man nach schweren Patzern und vor dem Tor wurden zu viele Chancen verjuxt. Nicht viel besser erging es am Tag darauf der SG Großweikersdorf/Wiesendorf. Trainer Gernot Holcmann hatte bereits vor dem Spiel eine düstere Vorahnung: „Ich habe kein gutes Gefühl heute, ein paar nehmen das Training zu locker“.

So präsentierte sich die Mannschaft auch im Spiel. Zusammenhängende Aktionen - fast komplette Fehlanzeige. Chris Streit fehlte als Offensivkraft an allen Ecken und Enden. Die Gäste aus dem Waldviertel waren über weite Strecken das bessere Team. Heidenreichstein gewann nicht unverdient mit 2:0. Die strukturiertere Mannschaft setzte sich durch, in vielen Aktionen merkte man die Unroutiniertheit von Großweikersdorf. Der 44jährige Abwehrrecke Petr Bartejs hielt die Gästeabwehr zusammen, da gab es nur wenig Durchkommen für die Heimischen.

Und last but not least ... Absdorf. Die dritte Pleite in Folge, diesmal in Weißenkirchen. Absdorf-Trainer Chris Schragner war entsetzt: „Wir haben uns in der ersten Hälfte kaum gewehrt. Die Heimischen haben den Ernst der Lage erkannt, wir spielten, als ginge es um gar nichts.“ Der Siegtreffer für die Hausherren fiel in den Schlussminuten - nicht unverdient. Somit schob sich das Feld der Titelkandidaten zusammen.

In Wahrheit ist dieser Titelkampf mittlerweile ein „Schneckenrennen“. Auch die so gebeutelten Herbsttitelträger aus St. Bernhard mischen nun wieder voll mit - und das mit ganzen acht (!) Pünktchen aus acht Begegnungen - normalerweise die Bilanz eines Abstiegskandidaten!