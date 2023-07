Die Waldviertler Braustädte messen sich in Groß Gerungs

Zwei Jahre hatte es Pause, jetzt feiert das Braustädteturnier im Waldviertel sein Comeback. Am Samstag heißt der USV Groß Gerungs den SC Zwettl, ASV Schrems und SV Weitra am heimischen Kreuzberg willkommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Turnier ausrichten und uns als Verein präsentieren dürfen“, sagt Sektionsleiter Martin Faltin.

Schon um 10 Uhr startet das Programm mit einem eigenen Jugendturnier, ab 14 Uhr empfängt dann die Kampfmannschaft des Gastgebers ihre Kontrahenten aus Schrems. Zwettl trifft im Anschluss auf Weitra (15 Uhr). Die Sieger beider Duelle spielen um 18 Uhr um den Turniersieg, die Verlierer davor (17 Uhr) um den dritten Platz. Kommt es nach jeweils 45 Minuten zu einem Remis, entscheidet das Elfmeterschießen.

„Jeder ist motiviert, wenn es gegen Zwettl oder Schrems geht“, unterstreicht Faltin die Bedeutung des Turniers für die beiden Außenseiter. „Aber die Platzierung steht nicht im Vordergrund. Es soll gemütlich sein und sich keiner verletzen. Das Wetter wird schön, die Leute werden einen Durst haben.“ Beste Bedingungen für ein erfolgreiches Braustadtturnier.

Die beiden Landesligisten schlagen sich zum Trainingsstart noch mit einigen Ausfällen herum. Auch deshalb wird Zwettl mit einer verstärkten Reserve antreten. „Es ist ein cooles Turnier. Und es wird eine schlagkräftige Truppe spielen“, betont Trainer Günter Schrenk. „Aber wir haben einige verletzungsanfällige Spieler, die zum Teil auch erst genesen sind, gerade wieder das Training aufgenommen haben. Da ist das Risiko zu hoch, mit der vollen Garnitur zu spielen.“

Was Verletzungen anbelangt, hatte der ASV Schrems in den vergangenen Braustadtturnieren immer wieder einmal Pech - beim bis dato letzten Turnier in Weitra lädierte sich etwa Stürmer Vojtech Preucil das Knie derart, dass er später unters Messer musste. Davon abschrecken lassen sich die Verantwortlichen nicht. „Aber natürlich passen wir auf, dass nichts passiert“, sagt der Sportliche Leiter Herbert Zimmel, dem der neue Turniermodus mit einmal 45 Minuten taugt. „Das wird sehr interessant.“ Erstmals mit dabei ist nach seinem Urlaub Florian Weixelbraun, auch Kiril Ognyanov dürfte auflaufen.