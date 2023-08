Causa USC Grafenwörth: Gibt es doch eine Rettung?

Die Meldung, dass der USC Grafenwörth den Spielbetrieb einstellen muss, schlug am Dienstag ein wie eine Bombe. Mehrere Spieler waren bereits im Kontakt mit anderen Vereinen, teilweise wurde man sich da sogar schon einig. Am Mittwoch sah es dann aber plötzlich wieder ganz anders aus und die Gerüchteküche kochte auf Hochtouren. Eventuell gibt es nämlich jetzt doch noch eine Rettung für den angezählten Verein. Die Spieler wurden durch eine Nachricht, die der NÖN zugespielt wurde, darüber informiert, dass es plötzlich sehr viel Unterstützung von verschiedensten Seiten gebe und der Spielbetrieb wohl doch fortgeführt werden könne.

Außerdem drang durch, dass es am späteren Nachmittag in Grafenwörth eine Sitzung mit den Verantwortlichen und den Unterstützern geben wird. Nach dieser soll nun endgültig feststehen, wie es mit dem Verein weitergehen wird. In Verbindung mit der möglichen Rettung des Vereins wird ausgerechnet der ehemalige sportliche Leiter und Trainer Jürgen Gedl gebracht. Der ließ nach zahlreichen Abgängen wichtiger Spieler mit seiner Sorge um den Verein aufhorchen. Bedenken, die der Klub noch vor wenigen Tagen als unbegründet abgetan hat.