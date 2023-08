Paukenschlag in der Gebietsliga: USC Grafenwörth sperrt zu

Die Nachricht schlug am Dienstagnachmittag ein wie eine Bombe. Der USC Grafenwörth sperrt zu und wird mit der Kampfmannschaft und der Reserve nicht an der anstehenden Saison teilnehmen. “Es ist leider der Umstand eingetreten, den wir mit allen Kräften verhindern wollten. Wir müssen den Verein zusperren”, erklärt Obmann Wolfgang Graf. Es fehlen, so Graf, die finanziellen Mittel, um an der kommenden Saison teilzunehmen: „Es sind sehr viele Versprechen von Sponsoren und Unterstützern in letzter Zeit nicht eingehalten worden. Die allgemeine Situation in Grafenwörth hat da vermutlich nicht geholfen und der Name des Stadions (Alfred Riedl Stadion, Anm.) wohl auch nicht. Es hätte zwar noch mögliche Leihgaben gegeben, wir hätten eine Rückzahlung aber nicht garantieren können. Auf dieser Basis in die nächste Saison zu gehen, wäre fahrlässig und einfach nicht richtig gewesen.”

Grafenwörth-Obmann Wolfgang Graf hat eine schwere Entscheidung hinter sich. Foto: Privat

Saftige Strafe

Morgen wird der Verein eine offizielle Meldung an den Verband abgeben. Dann drohen empfindliche Strafen. 2.500 Euro müssen für den Ausfall der Kampfmannschaft gezahlt werden, 900 Euro für die Reserve. Hinzu kommen noch 500 Euro für jedes Auswärtsspiel (15), die an die gastgebenden Vereine gehen, die um Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Konsumation umfallen, erklärt Herbert Wesely vom NÖFV die finanziellen Konsequenzen, die sich insgesamt somit auf 10.900 Euro belaufen dürften. Die Spiele der Grafenwörther werden nicht gewertet und der Verein auf hinterster Position in der Tabelle geführt. Wenn der Verein kommende Saison wieder in den Spielbetrieb einsteigen möchte, dann muss er das in der 2. Klasse tun.

Keine leichte Entscheidung

Der späte Abtritt ist dem Verein keinesfalls leichtgefallen, wie Graf, der seines Zeichens auch Obmann der ÖVP-Grafenwörth ist, betont: „Die Zukunftsperspektive war einfach unglaublich ungewiss. Es hätte uns passieren können, dass wir während der Saison aufgeben müssen, und dann wäre der Schaden noch größer gewesen. Es war eine wirklich unglaublich schwere Entscheidung, aber wir hätten es einfach nicht verantworten können, so weiterzumachen. Es tut uns für alle Betroffenen unglaublich leid und auch für den Nachwuchs, der mit der Spielgemeinschaft mit Haitzendorf und Fels zum Glück zumindest eine Perspektive hat.”

Spielergagen sind noch offen

Laut einem Spieler, der zum aktuellen Zeitpunkt noch anonym bleiben möchte, gibt es auch noch offene Gagen aus der Vorsaison bei mehreren USC-Kickern, was der Obmann nicht verneint: „Das kam noch erschwerend dazu. Da hier noch Beträge ausständig sind, haben wir uns noch mehr in der Verantwortung gesehen, die Reißleine zu ziehen. Wir sind aber an allen Ecken und Enden bemüht, um dieses Geld noch irgendwie aufzutreiben und die Spieler auszahlen zu können.”

Spieler sind mit sofortiger Wirkung zu haben

Apropos Spieler: Diese werden nach dem Rückzug des USCG jetzt kostenlos frei und können mit sofortiger Wirkung zu anderen Vereinen wechseln, was auch Herbert Wesely vom NÖFV bestätigt: „Da gibt es in solchen Fällen keine Fristen für die Spieler.” Sprich: Grafenwörther Fußballer können sich auch jetzt - nach Ablauf der Übertrittszeit - einen neuen Verein suchen.

Die Spieler wurden mit folgender Nachricht, die der NÖN zugespielt wurde, über den Schritt des Vereins informiert: „Liebe Spieler und Trainer! Es tut uns von Herzen leid, dass wir nach den heutigen Gesprächen leider jetzt wirklich den Verein schließen müssen. Für unsere Altlasten kann die gewünschte Sicherstellung weder durch den Verein, die Gemeinde oder den Bürgermeister gewährleistet bzw. übernommen werden. Wir müssen jetzt diesen Entschluss setzen um nicht in eine total ungewisse Saison zu starten. Ihr könnt mir glauben-diese Entscheidung fällt uns allen sehr schwer! Nächste Woche finden mit dem Bürgermeister Gespräche statt wo wir das finanzielle Thema lösen müssen. Ich bitte auch um Verständnis, dass ich derzeit nicht mehr sagen kann. Wir waren alle sehr stolz in diesem Verein tätig zu sein.”

Hier will sich auch Coach Alija Strugalioski aktiv einbringen: „Es ist mir sehr wichtig für die Jungs jetzt rasch neue Vereine zu finden und ich werde sie dabei unterstützen. Das war eine sehr willige und junge Truppe mit viel Qualität und es war eine Freude mit diesem Team zu arbeiten. Das Ende des Vereins ist unglaublich schade.”