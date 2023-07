Tullner Bezirksteams auf Titeljagd

Absdorf hat es im Vorjahr vorgemacht und den Aufstieg geschafft. Jetzt wollen die beiden verbliebenen Bezirksclubs den Aufstieg ins Visier nehmen.

Grafenwörther Frischzellenkur

Der USC Grafenwörth geht wieder unter Coach Alija Strugalioski in die kommende Saison. Der hat seine Mannschaft einer regelrechten Frischzellenkur unterzogen. Mit Kotchev, Caljkusic, Micanovic, Riegler, Grünberger und Djordevic gingen einige Kapazunder, doch diese Abgänge will man mit viel jugendlichem Elan kompensieren. Nikola Asceric (Muckendorf) und Mario Ikic (Neufeld an der Leitha) stechen aus der jungen wilden Truppe an Zugängen alterstechnisch heraus. Coach Strugalioski ist zufrieden: „Das sind junge willige und freche Spieler, die mit viel Feuer am Werk sind. Genau das was wir brauchen. Die werden uns viel Freude bereiten.“

Großweikersdorf ist ein heißer Titelkandidat

Mit Giovanni Kotchev und Robert Cajkusic haben sich die Großweikersdorfer die beiden „heißesten Aktien“ aus Grafenwörth geholt. Mit über dreißig Treffern „zerschoss“ Cajkusic die Liga im Vorjahr. Heuer sollen die „schrecklichen Zwillinge“ Großweikersdorf/Wiesendorf zum Titel schießen. Und die Chance ist groß wie nie. Auch Coach Gernot Holcmann sieht sich in der Rolle des Favoriten: „Heuer können wir ganz vorne mitspielen, mit diesen beiden Unterschiedsspielern haben wir die notwendigen Verstärkungen. Dennoch wird das Unterfangen auch heuer wieder sehr schwierig. Die anderen Vereine schlafen nicht!“