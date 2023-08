USC Grafenwörth: Es geht doch weiter

Jetzt herrscht anscheinend Gewissheit über die sportliche Zukunft des USC Grafenwörth. Am Dienstag standen noch alle Zeichen auf ein Ende des Spielbetriebs, am Mittwoch kursierten bereits Gerüchte über eine mögliche Rettung des Vereins, und nach mehreren Krisensitzungen ist man sich jetzt doch sicher, den Spielbetrieb für die nächste Saison gewährleisten zu können, und auch die Altlasten sollen mit den neuen Mitteln bedient werden.

Sitzungen am Dienstag

Am Dienstag wurde Jürgen Gedl, ehemaliger sportlicher Leiter und Trainer in Grafenwörth, der nach wenigen Spielen in der Vorsaison seinen Hut nehmen musste, von Obmann Wolfgang Graf kontaktiert, nachdem er seine Bereitschaft zur Unterstützung über mehrere Ecken durchklingen ließ.

„Ich habe dann gemeinsam mit meinem Freund Richard Schlager, der ein großer Unterstützer des Vereins ist, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die notwendige Unterstützung zu stellen, und das ist uns auch relativ schnell gelungen. Es gab sehr viel Hilfsbereitschaft von zahlreichen Unterstützern. Mir ging es dabei um die sportliche Zukunft des Vereins und um die Jugend, die hier spielt”, so Gedl. Am Nachmittag gab es dann ein Gespräch zwischen den Vereinsverantwortlichen, Gedl und den Unterstützern, bei dem man sich rasch einig geworden ist.

Spielbetrieb bedroht Causa USC Grafenwörth: Gibt es doch eine Rettung?

Obmann Wolfgang Graf bestätigt diesen Ablauf: „Ich habe mit Jürgen Kontakt aufgenommen und besprochen, wie er dem Verein helfen kann. Am Nachmittag wurde dann alles sehr deutlich besprochen und durch die zusätzlichen finanziellen Zusagen kann es jetzt doch weitergehen, was uns alle natürlich sehr freut. Ich möchte mich bei Jürgen für die Hilfe und Unterstützung ganz herzlich bedanken.”

Muss den Verein doch nicht zusperren: Grafenwörth-Obmann Wolfgang Graf. Foto: Privat

Auch das Trainerteam bleibt

Es folgte am Abend ein Gespräch mit der Mannschaft, die über die neuen Umstände informiert wurde und geschlossen in Grafenwörth bleiben wird. Ein wichtiger Punkt war hier aber auch die Situation rund um das Trainerteam. Im Laufe des Tages verbreitete sich das hartnäckige Gerücht, dass Coach Alija Strugalioski, Co-Trainer Kevin Güttersberger und Torwart-Trainer Hannes Aigner den Verein verlassen müssten oder würden. Dazu kam es allerdings nicht.

Phillip Aigner und Leon-Gabriel Posavac, die sich die Kapitänsagenden teilen, fanden klare Worte: „Wir sind als Mannschaft in dieser Situation sehr zusammengewachsen, und wir haben dem Verein kommuniziert, dass wir nur mit dem bisherigen Trainerteam weitermachen werden. Wir sind am Abend geschlossen bei den Trainern gewesen und haben sie davon überzeugt, an Bord zu bleiben.”

Für Obmann Wolfgang Graf und auch für Jürgen Gedl war dies ohnehin der geplante Weg. Graf: „Für uns war immer der Plan, dass das Trainerteam bleibt. Wir haben auch die Gerüchte vernommen, wonach Jürgen Gedl den sportlichen Leiter und Christian Karl den Trainer machen sollten, aber das waren auch nur Gerüchte, von denen wir uns distanzieren. Wer die gestreut hat, wollte nur noch mehr Unruhe in die Situation bringen.”

„Das wäre der Notfallplan gewesen, wenn das Trainerteam nicht mehr gewollt hätte, weil die Situation nicht ganz klar war. Dann hätten wir schon einen Plan-B gehabt, aber das war nie so vorgesehen und ich habe hier keine Forderungen gestellt. Wichtigster Punkt war immer der Erhalt des Vereins und nicht die Besetzung auf der Trainerbank. Ich freue mich einfach nur, dass der Verein jetzt weitermachen kann”, betonte Gedl bezüglich des Trainerteams.

Jürgen Gedl half dem Verein kurzfristig aus der Patsche. Foto: NÖN, Stritzl

„Die Burschen haben uns überzeugt, einfach weil sie eine geile Truppe sind und wir sie nicht im Regen stehen lassen wollten. Wir bleiben jetzt jedenfalls bis zum Winter erhalten”, ließ Aigner wissen. Bereits am Abend steht das Trainerteam wieder mit der Mannschaft auf dem Platz, um sich auf den Saisonstart am 11. August im Heimspiel gegen Rehberg vorzubereiten. Ob sich die Kapriolen der letzten Tage auf die sportliche Leistung auswirken, werden die ersten Runden zeigen.

Graf fühlte sich missverstanden

Bezüglich seiner Aussagen hinsichtlich des Stadionnamens und der Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, fühlte Wolfgang Graf sich übrigens missverstanden: „Wenn diese Aussage als Kritik an Alfred Riedl verstanden wurde, dann möchte ich das hiermit richtigstellen und mich dafür entschuldigen. Wir haben uns immer auf unseren Bürgermeister und die Gemeinde verlassen können, die stets ein offenes Ohr für den Verein haben. Außerdem geht es hier nicht um Politik, sondern um den Verein, und hier gab es stets eine gebührende Trennung der Agenden.”