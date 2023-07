Jürgen Gedl, ehemaliger sportlicher Leiter und Trainer des USC Grafenwörth kann den groß angelegten Umbau des Vereins nicht nachvollziehen und wandte sich besorgt an die NÖN: „Da verlassen Kapitän Micanovic, die Eigengewächse Grünberger und Hofstetter, der beste Zehner der Liga Gio Kotchev , Torfabrik und Schützenkönig Robbie Cajkusic (beide zu Konkurrent Großweikersdorf/Wiesendorf) um nur einige zu nennen, den Verein. Selbst die vom neuen Trainerteam mit viel Vorschußlorbeeren geholten Lucic, Akkus und Deutsch kehren dem Klub nach einem halben Jahr den Rücken. Da muß ich mich schon fragen, wohin führt der Weg?“Gedl musste nach nur drei Matches der Hinrunde der Vorsaison den Verein verlassen. Er wurde sowohl als sportlicher Leiter als auch als Trainer des Amtes enthoben. Der Schmerz darüber sitzt anscheinend immer noch tief.

Gedl formte eine schlagkräftige Truppe

„Ich bin vor etwa fünf Jahren angetreten, um aus Grafenwörth eine schlagkräftige Truppe zu formen, die zum Großteil aus talentierten Spielern der Umgebung zusammengesetzt werden sollte. Das war der Anspruch, der natürlich auch mit der Zeit stieg, das war auch den Sponsoren geschuldet, die natürlich eine gewisse Erwartungshaltung hatten. Wahrscheinlich habe ich da in der einen oder anderen Trainerwahl etwas zu emotional entschieden.“

Foto: NÖN, Stritzl

In diesen Jahren wurden ständig Spitzenplatzierungen erreicht, der Meistertitel knapp verpasst. 2019/20 „spuckte“ Corona Grafenwörth in die Suppe - die Meisterschaft wurde nicht beendet, man fuhr lediglich den „Herbsttitel“ ein. Die nächste vollständige Saison war dann 2021/22, wo man sich Gmünd geschlagen geben musste. In der Vorsaison standen dann die Zeichen ganz klar auf Aufstieg. Gedl: „Ich habe diese Mannschaft zusammengestellt, für mich ist das Wahnsinn, dass so viele Spieler gehen, der Kader gerät dadurch in so eine Schieflage, dass man Eigenbauspieler 'zukaufen' muss. Das macht mich echt traurig.“

Besorgnis, wohin sich der Verein bewegt

Auch das Engagement seiner Frau in der Kantine, die ein fixer Bestandteil der Crew war, wurde laut Gedl nicht entsprechend gewürdigt. „Ein 'Danke' hat es auch hier nicht gegeben. Auch ein Zeichen, in welche Richtung sich der Verein entwickelt.“Der Drosser macht sich große Sorgen um den weiteren Weg des USC. „Mir könnte es wirklich egal sein, aufgrund des Abganges, der mir 'beschert' wurde. Aber der Klub ist mir eine Herzensangelegenheit. Wohin geht Grafenwörth? Die Mannschaft hat ja ein völlig verändertes Gesicht. Spieler aus der Umgebung? Da sind sehr viele zu anderen Vereinen gegangen. Gut, das haben meine 'Nachfahren' in den Griff zu bekommen. Da man aber auch schon in der Vorsaison mit dem damaligen Potenzial nicht Meister werden konnte, wird es in der kommenden Saison sicher noch schwieriger.“

Grafenwörth reagiert gelassen auf die Kritik

Der Verein reagiert zwar mit Verwunderung aber dennoch gelassen auf die Kritik des „Ex“. „Es ehrt Jürgen, dass ihm der Verein noch immer so am Herzen liegt, aber er braucht sich keine Sorgen um unsere Zukunft machen. Man darf übrigens auch die finanzielle Seite bei einem Sportverein nie vernachlässigen. Hier auf stabilen Beinen zu stehen, ist uns noch wichtiger als es ein Titel wäre und daran orientiert sich unsere Herangehensweise“, so Obmann Wolfgang Graf, der fortsetzt: „Sollten wir es tatsächlich vernachlässigt haben uns bei Frau Gedl für ihre Arbeit in der Kantine zu bedanken, dann möchte ich das an dieser Stelle damit nachholen.“

Etwas verwundert ist der Obmann dennoch, dass der ehemalige sportliche Leiter und Trainer jetzt so besorgt ist, zumal die Trennung damals nach außen als eine einvernehmliche kommuniziert wurde. Aus sportlicher Sicht kann Coach Alija Strugalioski die Sorgen ebenfalls nicht nachvollziehen: „Wir lassen uns nicht durch Kritik von Außenstehenden beeinflussen. Wir haben sehr gute neue Spieler geholt. Die jungen Spieler kommen von Top-Vereinen wie der Austria und der Vienna, sind sehr gut ausgebildet und werden ihre Leistung sicherlich bringen. Außerdem haben wir mit Theo Glaser einen Top-Spieler aus dem Bezirk und mit Nikola Asceric einen hochkarätigen Spieler aus der Muckendorf geholt.“