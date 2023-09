Nach Fehlstart: Ära Pomassl ging nach 16 Jahren zu Ende

Das Absteiger-Duell gegen Amaliendorf wäre noch einmal ein Lichtblick gewesen, am Wochenende folgte in Groß Gerungs aber der nächste Nackenschlag für den USC Schweiggers. Der zog deshalb nun die Konsequenzen aus dem Fehlstart und trennte sich von Trainer Christoph Pomassl. Damit ist eine Ära zu Ende gegangen. 16 Jahre war Pomassl bei den Schweiggingern, erst als Spieler, die vergangenen fünf Jahre als Trainer.

„Er war ein wichtiger Bestandteil des Vereins - nicht nur als Trainer und davor als Spieler auf dem Platz, sondern auch rundherum“, sagt der Sportliche Leiter Thomas Reif. „Er hat alles getan für den Verein, sehr viel bewegt. Dass wir uns von ihm trennen, war eine sehr schwierige Entscheidung, wir haben lange im Vorstand darüber diskutiert.“ Die Trainerfrage wurde auch schon nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga West gestellt, damals schenkte der Verein Pomassl, der den USC mit dem Aufstieg in die 2. Landesliga 2019 zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte geführt hat, noch einmal das Vertrauen. „Nach diesem Fehlstart, vier Spiele ohne Sieg, nur ein Punkt, mussten wir aber reagieren“, erklärt Reif. „Das war überhaupt keine Entscheidung gegen Pomi, sondern für neue Impulse, die der Mannschaft, so denken wir, guttun werden.“

Erst ein Sieg 2023

Es ist bislang kein leichtes Jahr für den USC Schweiggers. Im Liga-Betrieb gab es den letzten Sieg am 2. Juni (4:1 gegen Seitenstetten), das war gleichzeitig der einzige im Jahr 2023. Es folgte der Abstieg aus der 2. Landesliga nach vier Spielzeiten. „Die letzten beiden Saisonen waren schon sehr kräftezehrend. Wir sind immer hinten drin gehängt, haben gegen den Abstieg gekämpft“, schildert Reif.

In der neuen Saison sollte in der Gebietsliga alles anders werden, wollte sich der Verein wieder stabilisieren, eine gute Rolle spielen. Mit Thomas Steinbauer und Clemens Laschober kamen zwei Urgesteine zurück, dazu wurden zwei neue Legionäre geholt. „Der Kader ist gut, hat Qualität“, ist Reif nach wie vor überzeugt. Der Fehlstart hat für ihn mentale Gründe. „Der letzte Sieg ist lange her, wir sind in einer Negativspirale drin. Das ist eine große Kopfsache. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis. Gegen Amaliendorf hätte es eigentlich klappen müssen, dann kassieren wir in der 93. Minute noch den Ausgleich... Das hätte der Turnaround sein können. Wir müssen jetzt alles aufdröseln, neue Impulse setzen.“

Martin Reif ist Interimscoach

Liefern soll diese vorerst Martin Reif, der ab sofort interimistisch in die Cheftrainer-Rolle geschlüpft ist. Er war bisher Reserve-Coach und Pomassls „rechte Hand“. „Martin hat in der U23 sehr viel bewegt, ist ein guter Trainer“, sagt Thomas Reif, Bruder und Sportchef. „Wir haken die vier Spiele ab, müssen schauen, dass wir zu unseren Tugenden zurückfinden. Martin ist fachlich gut, weiß auch, wie er die Spieler anpacken muss.“

Gut möglich, dass die vorübergehende Lösung etwas länger anhält. Die Sportlichen Leiter Thomas Reif und Patrick Müllner wollen bei der Trainersuche nichts überstürzen. „Es muss ein Trainer sein, der sich mit unserer Philosophie voll identifizieren kann, der viel auf unsere eigenen Spieler setzt, junge Spieler integriert. Das muss für uns passen. Wir bauen auf Langfristigkeit“, betont Reif. „Jetzt hoffen wir aber einmal auf den ersten Dreier am Wochenende.“

Der Gegner ist Aufsteiger Gablitz, der auch gerade mitten in einem Trainerwechsel steckt.