Roman Bujdak ist neuer Schweiggers-Coach

Das ging jetzt schneller als erwartet. Nachdem Sportleiter Thomas Reif gerade erst betont hatte, dass die Gespräche erst begonnen hätten, erzielte der USC Schweiggers auch schon eine Einigung mit dem neuen Trainer. Nachfolger wird Roman Bujdak, der in informierten Kreisen von Beginn an ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Langzeit-Coach Christoph Pomassl gewesen ist.

Bujdak ist ein erfahrener Mann auf der Seitenlinie, coachte bis vorigen Mai den FC Heidenreichstein, den er im Jahr davor in die Gebietsliga geführt hatte. Der frühere Profikicker (unter anderem beim FC Linz) war davor in der sechsten Leistungsstufe auch schon bei Amaliendorf und Litschau, dazwischen bei Groß-Siegharts und Gastern in der 1. Klasse.

„Roman kommt mit viel Erfahrung im Gepäck, die er an das junge Team weitergeben wird - wir freuen uns“, schreibt der USC Schweiggers auf Facebook. „Ein großes Dankeschön geht an Martin Reif, der in den letzten zwei Spielen vier Punkte mit der Mannschaft geholt hat und jetzt als Co-Trainer wieder die U23 coacht, um die jungen Schweigginger Talente weiterzuentwickeln und damit weiterhin ein zentraler Bestandteil für den Weg des USC Schweiggers ist.“