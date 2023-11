Spätes Tor, aber wieder kein Heimsieg

Erneut brachte ein spätes Tor Schweiggers den Punktezuwachs, auch wenn die Mannschaft nach dem 1:1 gegen Weißenkirchen ohne Heimsieg überwintert. Dabei mussten die Hausherren nicht mal selbst treffen, ausgerechnet der Torschütze zum 1:0, Michael Menhart, köpfelte ins eigene Tor.

Sportleiter Thomas Reif sprach von einem fairen Remis, möchte auswärts im Thayatal aber Versäumtes nachholen. „In Raabs wird es sicher schwierig, ich hoffe aber auf einen versöhnlichen Abschied in den Winter“, soll seine Mannschaft auf Sieg spielen – und mit drei Punkten ans obere Mittelfeld anschließen. „Die Abstände sind so knapp, zwischen dem elften und dritten Platz liegen gerade mal sechs Punkte. Das ist gar nichts“, rechnet er.

Im Winter wollen die Verantwortlichen dann die Transferzeit nutzen, um den Kader an bestimmten Stellen nachzubessern, verrät Reif: „Es wird sich an ein oder zwei Positionen was tun.“