Abwehrfestung als Weißenkirchner Erfolgsrezept

Vergangenes Wochenende gab es für die Weißenkirchner ein 0:0 zuhause gegen Raabs. Ein Ergebnis, das die aktuelle Saison perfekt widerspiegelt. Nach zehn Runden befinden sich die Wachauer auf dem starken sechsten Tabellenplatz mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz drei. Eine felsenfeste Abwehr steht dabei einer zu harmlosen Offensive gegenüber.

Als Erfolgsrezept für die wenigsten Gegentore der Liga nennt Neo-Trainer Damir Grabovac die enorme Kaderbreite und Rotationsmöglichkeiten in der Defensive. „Wir stehen hinten extrem gut. Wir sind mit einer Dreier- sowie Viererkette enorm sicher, da ist es komplett egal, wer in der Verteidigung spielt,“ erläutert der Ex-Profi.

Dass es mit dem Toreschießen dafür noch nicht so klappt, lässt sich mit einem Blick auf die Verletztenliste in der Offensive einfach erklären. Die beiden tschechischen Futsal-Nationalteamspieler Bohumir Doubravsky und Patrik Levcik werden die komplette Saison mit einem Kreuzbandriss verpassen. Dazu kommt, dass die Wachauer Lebensversicherung in der Sturmspitze, Stefan Gruber, ebenfalls seit Beginn der Saison mit Verletzungen zu kämpfen hat.

Trotz Problemen im unteren Rücken erzielte der 34-Jährige in den ersten vier Runden drei Tore. Nachdem Gruber gezwungenermaßen drei Runden pausiert hat, kam er gegen Heidenreichstein zurück und traf sofort, verletzte sich allerdings erneut. Mit einer Steißbeinprellung, die er durch einen Sturz im Match erlitt, musste der Goalgetter erneut für drei Runden passen.

Bei seinem Comeback vergangenen Sonntag gegen Raabs musste der nicht vom Glück verfolgte Routinier bereits nach 38 Minuten wieder vom Feld. Gruber ließ nach einem vergebenen Kopfball seinem Frust mit einem Tritt gegen die Torstange freien Lauf, verletzte sich dabei am Vorderfuß und konnte die Partie nicht fortsetzen. Entwarnung gab es jedoch schon am nächsten Tag, der 34-Jährige selbst sowie sein Trainer hoffen am Freitag gegen Großweikersdorf auf einen Einsatz.