Der neue Mann heißt Grabovac

Nach dem „Happy End“ der abgelaufenen Saison, in der Wei-ßenkirchen am letzten Spieltag mit dem Derbysieg gegen Kottes den Klassenerhalt fixieren konnte, wird nun der Blick nach vorne gerichtet. „Feuerwehrmann“ Thomas Heinzle rückt wieder zurück ins zweite Glied und wird seiner Mannschaft wieder als Spieler auf dem Platz helfen – und der neue Mann an der Seitenlinie heißt Damir Grabovac. Die Verantwortlichen in Weißenkirchen kennen Grabovac bereits aus einigen direkten Duellen in der 2. Landesliga (Würmla) und der Gebietsliga (Hartl Haus und Raabs), bei denen der Neo-Coach den Wachauern oftmals Kopfzerbrechen bereitet hat. „Wir waren immer verblüfft, wie gut seine Mannschaften taktisch gegen uns eingestellt waren. Das hat uns damals schon fasziniert“, gesteht der Sportliche Leiter Jürgen Gattinger.

Genau diese Qualität soll der 53-Jährige, der in der vergangenen Saison bis einige Runden vor Saisonende in Hollenburg als Trainer aktiv war, nun in der Wachau einbringen. „Wir haben vielleicht nicht den besten Kader in der Spitze, dafür aber einen sehr breiten. Die Spieler sollen klare, positionsbezogene Konzepte und Aufgaben an die Hand bekommen, wodurch auch potenzielle Ausfälle besser verkraftet werden können, weil einfach jeder weiß, was auf welcher Position zu tun ist.“

In der nächsten Saison will man sich in Weißenkirchen auf jeden Fall in ruhigerem Fahrwasser bewegen als in der abgelaufenen Saison – das große Ziel lautete daher nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. „Wenn alle fit sind, darfst du mit dieser Mannschaft nicht um den Abstieg spielen. Ich bin mir sicher, dass mit dem neuen Trainer dies auch nicht passieren wird“, so Gattinger.

Der neue Rückhalt für die kommende Saison heißt Manuel Fischer. Der Rohrendorfer wechselt aus Gars nach Weißenkirchen. „Es hätte eigentlich schon vor zwei Jahren was werden sollen. Der Kontakt ist nie abgerissen und wir freuen uns, dass Manuel nun bei uns ist.“ Als neuer Wirbelwind auf dem Flügel wurde Bohumir Doubravsky verpflichtet, der zuletzt für Ligakonkurrent Rehberg seine Schuhe schnürte. „Er hat uns enorm oft als Gegner wehgetan. Nun sind wir sehr glücklich, dass wir einen Spieler mit seinen Qualitäten in den eigenen Reihen haben.“ Fast schon wie ein Neuzugang gilt auch Patrik Levcik, der sich nach seiner zweiten Operation im März nun auf dem Weg der Besserung befindet. „Wir geben ihm die Zeit, die er braucht. Er ist auf einem guten Weg. Patrik wird uns wohl ab Mitte der Herbstsaison wieder matchfit zur Verfügung stehen“, meint Gattinger.