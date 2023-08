Doubravsky fällt lange aus

Der USC Weißenkirchen muss schon früh in der Saison den Ausfall von Flügelflitzer Bohumir Doubravsky verkraften. Der Tscheche verließ am ersten Spieltag gegen Groß Gerungs nach 15 Minuten das Spielfeld, nachdem er einen Schnalzer im Knie vernommen hatte. In den darauf folgenden Tagen vergingen die Schmerzen aber und Doubravsky wagte sich gegen Gablitz auf den Platz. Die Partie verlief für ihn lange Zeit reibungslos, bis kurz vor Schluss das Knie des Legionärs plötzlich komplett nachgab. „Mein Knie ist buchstäblich gebrochen, als würde man einen Ast von einem Baum brechen“, schildert er die dramatische Situation.

Die Magnetresonanz-Untersuchung ergab, dass sich der 30-Jährige das vordere Kreuzband und den Innenmeniskus gerissen hat und operativ behandelt werden muss. Doubravsky selbst meint: „Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder auf dem Rasen stehen und Freude verbreiten kann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich nach einer solchen Operation in zehn Monaten zurückkehren kann.“ Dass „Bobby“ jetzt immerhin mehr Zeit für seine Freundin und seinen Sohn hat, ist zumindest ein kleines Trostpflaster.

Zurückzuführen ist der Kreuzbandriss vielleicht auch auf die Dreifachbelastung, der der Tscheche ausgesetzt ist. Neben seinen Verpflichtungen in der Wachau ist der wieselflinke Techniker nämlich auch im Kleinfeldfußball und im Futsal tätig. Mit dem Kleinfeldfußballnationalteam hätte er im Oktober an der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten teilnehmen sollen. Nach seiner Verletzung will Doubravsky auf jeden Fall noch einmal in Weißenkirchen angreifen: „Es tut mir so leid, dass ich mich verletzt habe, da ich dort nicht viel gezeigt habe und den Jungs jetzt nicht zu besseren Leistungen verhelfen kann.“

Weißenkirchens Trainer Damir Grabovac schmerzt der Ausfall ebenfalls enorm: „Man merkt, dass vorne jetzt die Durchschlagskraft fehlt. Wir haben einfach keinen Zweiten in unseren Reihen, der so dribbelstark und schnell ist wie Bobby.“ Nach vier Spielen stehen die Wachauer noch ohne Sieg da. „Wir sind selbst schuld, wir könnten ganz oben sein, aber machen vorne zu wenig und können von der Bank nicht viel nachlegen. Ich bin mir sicher, dass wir mit Bobby jetzt zehn Punkte hätten“, meint Grabovac, der große Hoffnungen in die Rückkehr von Patrik Levcik setzt, der gerade von einer schwer