Heinzle kam, sah und siegte

Vergangene Woche ereignete sich ein Paukenschlag in Wei-ßenkirchen. Nach der bitteren 0:1-Auswärtspleite in Groß Gerungs wurde Christian Karl nach vier Jahren in der Wachau von seiner Aufgabe als Cheftrainer entbunden. „Wir glauben einfach, dass die Mannschaft für die letzten Runden im Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Impuls braucht, und das geht in dieser Situation eben nur durch einen Trainerwechsel“, gibt der Sportliche Leiter Jürgen Gattinger Einblicke hinter die Überlegungen der Wachauer Verantwortlichen.

Als neuer Mann an der Seitenlinie wurde Kapitän Thomas Heinzle auserwählt, der dem Verein bereits seit 20 Jahren die Treue hält und nun in der entscheidenden Phase als „Feuerwehrmann“ die Klasse sichern soll. Der Zeitpunkt des Trainerwechsels war gut überlegt, Heinzle sollte laut Gattinger bereits vor den beiden schwierigen Aufgaben, bestehend aus Absdorf und Langenlois, als Trainer installiert werden, „um zumindest eine kurze Eingewöhnungszeit“ zu bekommen.

Wie sich im Heimspiel gegen den Titelaspiranten aus Absdorf nun zeigte, war die Entscheidung der Verantwortlichen, einen neuen Impuls zu setzen, goldrichtig. Die Heinzle-Elf wirkte von der ersten Minute weg spritziger und fokussierter als bei den Auftritten in den Wochen zuvor. Den erlösenden Treffer durften die 200 Zuschauer, die das Trainerdebüt von Heinzle begutachteten, erst kurz vor Spielende in der 87. Minute bejubeln. Nach einem Standard war es David Vacek, der den Ball per Kopf hinter die Linie beförderte. Somit war Heinzles Debüt als Coach perfekt. Worin der Schlüssel lag, die Mannschaft in nur wenigen Tagen auf die Wichtigkeit der kommenden Aufgaben zu besinnen, war laut dem Kapitän simpel: „Ich habe mit den Burschen Gespräche geführt und die Intensität im Training etwas hochgefahren. Es freut mich, dass wir uns für unseren Aufwand belohnt haben.“

Durch den Sieg gegen Absdorf liegt Weißenkirchen aktuell drei Zähler über dem „roten Strich“. Die kommende Aufgabe wird mit dem Gastsspiel in Langenlois aber alles andere als leicht. „Das sind Bonuspunkte, sollten wir dort etwas mitnehmen. Die entscheidenden Duelle kommen noch“, so Heinzle.