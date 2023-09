Mittelfeld als Prunkstück

Bis zum letzten Spieltag mussten die Wachauer vorige Saison um den Klassenerhalt zittern. Wer damit rechnete, dass sich der USC Weißenkirchen auch diese Spielzeit in den unteren Regionen der Tabelle bewegen würde, hat sich Stand jetzt getäuscht. Denn nach acht gespielten Partien steht die Grabovac-Elf auf dem fünften Tabellenplatz und hätte laut dem Übungsleiter mit ein wenig mehr Spielglück sogar noch mehr Punkte auf dem Konto haben können. Vergangene Runde konnte mit Heidenreichstein der Tabellenführer von der Spitze gestoßen und mit 3:1 besiegt werden.

„Es war eine Top-Leistung, wir konnten unseren Spielplan sehr gut umsetzen. Wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt und somit hatte er keine Lösungen im Spiel“, erzählt Damir Grabovac. Besonders hervorgehoben hat der Übungsleiter sein Mittelfeld, bestehend aus David Plametzberger, Andreas Menhart und Tomas Binar: „Wir haben im Mittelfeld eine Präsenz, mit der jeder zu kämpfen hat. Da sind wir in den meisten Fällen überlegen.“

Noch nicht ganz zufrieden zeigt sich Grabovac mit der Leistung seiner Offensive. Dass sich allerdings auch dieses Manko zu bessern scheint, zeigt die jüngste Partie gegen Heidenreichstein. Der besten Abwehr der Liga, die zum Zeitpunkt der Begegnung erst drei Gegentore kassiert hatte, schenkte Weißenkirchen drei Treffer ein. „Wir haben in der Offensive aktuell keinen Spieler, der durch Einzelaktionen ein Spiel entscheiden kann. Wir kommen in der Offensive über das Kollektiv.“ Was den Trainer der Wachauer positiv stimmt, ist, dass der Kader nun wieder an Breite zunimmt, da Verletzte zurückkommen.

Auf einen Kader in Top-Form hofft Grabovac auch im kommenden Derby gegen Langenlois. Den Aufschwung gilt es in die kommenden Aufgaben mitzunehmen: „Die Mannschaft ist gut in Form. Wir spielen schon eher so, wie ich mir das vorstelle.“ Mit Langenlois erwartet sich der Trainer einen „starken Gegner mit einer der besten Offensive der Liga“. Spannend wird für Grabovac, wie es die Langenloiser gegen seine Weißenkirchner angehen werden. Verstecken wird sich seine Truppe jedenfalls nicht: „Ich habe vor keinem Gegner in der Liga Angst, freue mich auf die restlichen Spiele in der Hinrunde.“

Langenlois-Trainer Christoph Eichinger erwartet einen unguten Gegner: „Sie haben viel Qualität und treten anders auf als noch in der Vorsaison.“ Das Debakel gegen Heidenreichstein haben die „Loiser“ angeblich schon abgehakt und sie wollen nach einem spielfreien Wochenende zurück auf die Siegerstraße. Eichinger: „Wir sind zuhause seit über einem Jahr ungeschlagen und das soll auch so bleiben.“