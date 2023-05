Trainerwechsel zum „einzig richtigen Zeitpunkt“

Nach dem 4:2-Heimerfolg über Rehberg am 1. Mai machte sich das Gefühl breit, die Weißenkirchner Mannschaft könne den „Turnaround“ schaffen und sich womöglich schon im nächsten Spiel gegen Groß Gerungs aus dem Tabellenkeller befreien. Doch es kam anders als erhofft, die Wachauer gingen im Waldviertel als Verlierer vom Platz und befinden sich aktuell nur drei Punkte über dem roten Strich, der als Konsequenz den Abstieg bedeuten würde.

Aus diesem Grund haben sich die Weißenkirchner Verantwortlichen dazu entschieden, sich von Trainer Christian Karl nach beinahe vier gemeinsamen Jahren zu trennen. „Wir befinden uns direkt im Abstiegskampf und haben uns als Verein gefragt: Was können wir tun, um einen neuen Impuls zu setzen?“, gibt der Sportliche LeiterJürgen Gattinger Einblick in die Überlegungen der Wachauer. „Und da ist ein Trainerwechsel sechs Runden vor Schluss die einzige Möglichkeit.“

Auch der nunmehrige Ex-Coach Karl schlägt in dieselbe Kerbe: „Ich hätte wahrscheinlich genauso entschieden. Wenn man den Trainer wechseln will, dann ist jetzt der einzig richtige Zeitpunkt“, zeigt Karl Verständnis. Den letzten vier Jahren kann er ausschließlich Positives abgewinnen. „Ich habe unglaublich gerne in Weißenkirchen gearbeitet. So einen familiären Verein gibt es nur sehr selten.“ Für die Weißenkirchner Mannschaft, über deren Qualität sich Gattinger und Karl einig sind, heißt es nun einmal mehr ihr Potenzial abzurufen und in den kommenden Wochen zu punkten. „Die Mannschaft is besser als sie aktuell da steht. Ich hoffe und glaube, dass sie es schafft, in der Liga zu bleiben“, sagt Karl.

Für die notwendigen Punkte in den kommenden Spielen soll Neo-Coach und Kapitän Thomas Heinzle helfen, der sich nach einer kurzen Bedenkzeit dazu entschloss, die Aufgabe zumindest bis Sommer zu übernehmen. „Der Vorstand hat mir das Vertrauen geschenkt und ich fühle mich bereit für diese Aufgabe.“ Bei seinem Trainerdebüt trifft der 34-Jährige auf den SV Absdorf, der aktuell am anderen Ende der Tabelle um die Meisterschale rittert. „Absdorf und Langenlois sind Bonuspunkte, doch danach kommen noch einige direkte Duelle. Die müssen wir positiv bestreiten, das ist klar“, sagt Heinzle. Wie er die Sinne der Mannschaft schärfen will, weiß der Routinier bereits. „Es werden viele Gespräche anstehen und dann werden wir hart im Training arbeiten, um die notwendigen Tugenden dann auch in den Spielen abrufen zu können.“

Thomas Heinzle (links) soll den Abstieg mit den Wachauern verhindern. Foto: NÖN, Bert Bauer