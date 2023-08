Der Aufsteiger fiebert dem Saisonstart entgegen

Der USV Dobersberg blickt der ersten Gebietsliga-Saison seit 21 Jahren entgegen. Keine zwei Wochen dauert es mehr, ehe der Aufsteiger daheim gegen Kottes loslegt. Und die Mannschaft kann es kaum noch erwarten. „Wir fiebern jetzt schon sehr dem Start entgegen“, sagt Sektionsleiter Harald Pelz, der von einer bislang sehr positiv verlaufenen Vorbereitung erzählt: „Die Stimmung ist super, die Trainingsbeteiligung passt. Sportlich holen wir uns jetzt noch den Feinschliff und dann kann es losgehen.“

Der Dominator der 1. Klasse Waldviertel der Vorsaison vertraut weitgehend auf den Meisterkader, veränderte sich mit Daniel Vesely nur an einer Position, holte sich zusätzliche PS für die Offensive. Er absolvierte gegen Windigsteig das zweite Spiel für die Dobersberger, erzielte beim 4:0-Sieg sein erstes Tor. „Er findet sich schon gut zurecht, ist sehr bemüht, sich in die Mannschaft zu spielen“, sagt Pelz.

Vereinshaus wird mit Sporttag eingeweiht

Die Generalprobe steigt am Samstag daheim gegen Kautzen und ist eingebettet in die große Feier zur Eröffnung des neuen Vereinsheims, das der Verein in den vergangenen Monaten aus dem Boden gestampft hat. „Das war durchaus ein Gewaltakt in einem dreiviertel Jahr, was wir da gestemmt haben. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, denke ich“, meint Pelz.

Los geht's um 10 Uhr, um 10.30 Uhr steigt der Festakt samt offiziellem Teil. Der Nachmittag startet mit einem Tag der offenen Tür im Vereinshaus und Vorführungen der Sportakrobaten des Vereins. Um 14 Uhr gibt's überdies ein Spiel der Nachwuchsspieler gegen die Eltern.