Erster Gebietsliga-Heimsieg der Geschichte

21 Jahre – so lange musste der USV Dobersberg auf vergangenen Samstagabend warten, erstmals seit Juni 2002 bestritten die Dobersberger wieder ein Gebietsliga-Spiel. Es sollte gleich ein historisches werden.

Ein kurzer Blick zurück: 2000/01 wird der USV Dobersberg souverän Meister der 1. Klasse Waldviertel, steigt in die Gebietsliga auf. Dort tut sich der USV aber schwer, fährt nur insgesamt fünf Siege ein – keinen davon auf eigenem Rasen. Nach nur einer Spielzeit ist das Abenteuer Gebietsliga daher für den Klub auch schon wieder vorbei, es geht wieder runter in die 1. Klasse.

LONGIN SICHERTE HISTORISCHEN SIEG Schwenk in die Gegenwart: Gegen Kottes ist Aufsteiger Dobersberg, der sich bekanntlich vorangegangene Spielzeit den 1. Klasse-Titel sogar mit Punkterekord krallte, nicht zwingend Favorit – dominiert den mittlerweile in der Liga etablierten Klub zu Beginn aber deutlich. Michael Schmitmaier sorgt per Doppelpack für klare Verhältnisse, vor seinem möglichen dritten Streich zieht Gabriel Steinbacher die Notbremse, sieht folgerichtig für Torraub Rot. „Komischerweise war das der Knackpunkt“, analysierte Sektionsleiter Harald Pelz, dessen Team in weiterer Folge schwächer wurde und noch den Ausgleich kassierte. Erst in Minute 86 geling David Longin per Kopf die Erlösung für Dobersberg, er sicherte dem Verein den allerersten Gebietsliga-Heimsieg in der Klubgeschichte. „Die Freude ist groß, jedem ist ein Stein vom Herzen gefallen“, triumphierte auch Pelz nach Matchende. „Die Burschen haben uns schon vorm Spiel gesagt, dass sie heute den ersten Heimsieg holen wollen“, erzählte Pelz, der Genugtuung empfinden muss: Immerhin war er Kapitän der Meistermannschaft 2001, erlebte die schwierige erste Gebietsliga-Saison des Vereins auf dem Platz hautnah mit. Mit über zwei Jahrzehnten Verspätung durfte er nun am Freitagabend doch noch über einen Heimsieg in dieser Spielklasse jubeln.

„MÜSSEN DEFENSIV NOCH SICHERER STEHEN“ Für kommende Begegnungen zog er auch seine Schlüsse: „Wir müssen defensiv noch sicherer stehen und gewisse Abwehrfehler abstellen. Man hat bei Kottes schon auch die Abgebrühtheit einer etablierten Gebietsliga-Mannschaft gesehen.“ Besonders bis zur roten Karte sei es „ein super Spiel“ seiner Dobersberger gewesen, wusste auch Pelz.

MACHTDEMONSTRATION GEGEN DEN VIZEMEISTER Überraschend schossen seine Dobersberger am Dienstagabend auch Vizemeister Grafenwörth ab. Im Vorfeld hatte Pelz noch vorm USC gewarnt: „Sie spielen doch in der oberen Liga innerhalb der Liga.“ Auf den Platz brachte das der Vizemeister aber nicht, wieder im Mittelpunkt stand auch Joker David Longin, der per Doppelpack maßgeblich zum Sensations-Kantersieg beitrug. Durch die beiden Dreier geht der Aufsteiger nun als Tabellenführer in die dritte Runde, daheim wartet das nächste Derby. Der Gegner: Heidenreichstein.