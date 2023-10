Kapitän Kahl fällt wohl länger aus

Aufsteiger USV Dobersberg kommt nicht vom Fleck. Trotz guten Chancen und Überzahl in der Schlussphase kam die Cypka-Elf gegen Groß Gerungs nicht über ein 0:0 hinaus, rutscht damit erstmals in der laufenden Spielzeit auf einen Abstiegsplatz ab. „Die Partie hätten wir gewinnen müssen, es war ein Pflichtsieg“, ärgerte sich nach Apfiff auch Sektionsleiter Harald Pelz – dessen Team noch dazu auch von Verletzungen nicht verschont blieb. Nun droht mit Kapitän Clemens Kahl der nächste Führungsspieler nämlich langfristig auszufallen, musste beim 0:2 in Amaliendorf ausgewechselt werden. „Es gibt einen Verdacht auf einen Bänderriss im Knöchel“, erklärte Pelz. Dass der Kapitän und Abwehrchef im Herbst nochmals spielen wird, ist mehr als fraglich. Am Weg zurück ist derzeit Dominic Kühhas. Der Routinier lief zuletzt dreimal in Folge für die Reserve auf. Nächster Gegner ist auswärts Gablitz.