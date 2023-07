Neuer Legionär für Dobersberg

Es war eine Vielzahl an Namen, die in der Gerüchteküche herumgeisterte, seit Dobersberg bei Fixierung des Aufstiegs bekanntgab, einen neuen Legionär verpflichten zu wollen. Der Grund: Der 39-jährige Jaroslav Cech bleibt zwar im Verein, will aber leisertreten und wird nicht mehr regelmäßig auflaufen. Am hartnäckigsten hielt sich zuletzt das Gerücht, dass der Ex-Nondorfer Martin Janak nach acht Jahren vor einem Comeback nach Österreich stehen und sich Dobersberg anschließen soll (die NÖN berichtete). Letztlich kam's doch anders: Daniel Vesely heißt der neue Legionär des Gebietsliga-Aufsteigers. Der 31-jährige Offensivmann wurde bei Slavia Prag ausgebildet, verbuchte 2011/12 sogar fünf Einsätze für die erste Mannschaft des tschechischen Großklubs. Über die tschechischen Zweitligisten FK Most und Graffin Vlasim fand er den Weg in Österreichs Unterhaus, spielte in Oberösterreich schon für Mauerkirchen, Freistadt, Braunau, Hofkirchen, Andorf und zuletzt in Rainbach. Die Dobersberger Kaderplanung ist damit abgeschlossen, wie Sektionsleiter Harald Pelz bekanntgab: „Ansonsten setzen wir auf unsere altbewährte Mannschaft.“