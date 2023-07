Österreich-Rückkehr nach acht Jahren?

Wir schreiben den 25. Februar 2015: 1. Klasse-Klub SCU Nondorf verpflichtet Martin Janak – der Legionär soll die Offensivabteilung des von Dobersberg-Urgestein Peter Pany gecoachten Teams beleben. Dem damals erst 20-jährigen Tschechen sollte genau das letztlich nicht gelingen, in gerade einmal 18 Spielen für die Nondorfer trifft der Mittelfeldmann zweimal. Nach sieben Monaten und nur einer Halbsaison muss er wieder gehen.

Schwenk ins Jahr 2023: Um für die Gebietsliga-Saison als Aufsteiger gerüstet zu sein, will Dobersberg einen neuen Legionär holen – das verkündet Sektionsleiter Harald Pelz schon unmittelbar nach Gewinn der Meisterschaft. Der Grund: Jarolsav Cech will zwar im Verein bleiben, aber leisertreten. Regelmäßig auflaufen wird der schon 40-Jährige nicht mehr. Einem hartnäckigen Gerücht zufolge soll ihn ausgerechnet eben Martin Janak beerben. „Das kann ich nicht bestätigen. Es ist einer der paar Namen, die herumschwirren“, entkräftete Pelz. Fix sei es laut ihm noch nicht, wer der neue Legionär sein werde. „Bis 13. oder 14. Juli wollen wir den Kader beisammen haben.“ Der Trainingsstart ist am Freitag erfolgt, der erste Test ging am Sonntag in Waldhausen mit 0:1 verloren. Nur zwei Spieler waren beim Vorbereitungsauftakt noch nicht dabei. Bis auf den Legionärs-Zugang sind sonstige Kader-Änderungen, wie berichtet, nicht geplant. Ein Indiz, dass die Wahl auf Janak fallen könnte: Einst stürmte er in Nondorf ausgerechnet an der Seite von Cech...