Torwart & Stürmer verletzt

Die Vorzeichen vor Doberbergs Gastspiel in Gföhl standen schlecht: Mit René Wendl und Gottfried Wolf fielen dem USV gleich zwei Leistungsträger aus. „Er (Wolf, Anm.) war noch nicht ganz fit, deshalb ist er auf der Bank gesessen“, schilderte Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz. Aufgrund des Ausfalls der klaren Nummer eins feierte Ersatztormann Sebastian Gangl (20) sein Gebietsliga-Debüt. „Er hat es nicht schlecht gemacht“, lobte Pelz. Ein zweiter baldiger Einsatz ist dennoch unwahrscheinlich, Wolf wird wohl schon am Wochenende wieder das Tor hüten können. Wendl hingegen dürfte länger ausfallen, laboriert an einer Knochenabsplitterung an der Hand. Er muss eine Schiene tragen.

In Gföhl konnte der USV die beiden Ausfälle gut kompensieren, siegte 3:2. „Wir gewöhnen uns schön langsam an das Tempo und den Spielstil in der Gebietsliga“ meinte Pelz. Nächster Gegner ist Schweiggers, die zuletzt den Trainer tauschten (die NÖN berichtete). „Das ist selten gut für den Gegner. Sie sind nicht so schlecht, wie sie tabellarisch dastehen“, stellte Pelz im Vorfeld klar.