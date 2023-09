Zwei Legionäre sind weg & Punkterekord hält

Es ist eine dieser Geschichten, die nur der Fußball schreibt: In seinem Absschiedsspiel für Dobersberg kommt Jaroslav Cech nach 68 Minuten in der Reserve in der 68. Spielminute als Joker gegen Titelmitfavorit Großweikersdorf/Wiesendorf rein. Zu diesem Zeitpunkt steht's 1:1, eine Viertelstunde vor Schluss gerät sein Team trotz Chancenplus in Rückstand. In der letzten Aktion in der Nachspielzeit steigt Cech schließlich höher als alle anderen, köpfelt den USV in seinen letzten Sekunden als Dobersberger zum verdienten Punktgewinn. Im Anschluss wurde der mittlerweile 39-jährige Routinier, der auch für Weitra und Nondorf kickte, verabschiedet. „Er spielt in Tschechien mit alten Bekannten von ihm“, erzählt Sektionsleiter Harald Pelz – dessen Team Cech sicher fehlen wird. Noch vorige Saison erklärte er überraschend, in Dobersberg bleiben zu wollen, aber leiserzutreten. Letztlich lief er dann doch nochmals viermal für die erste Mannschaft auf.

Dass Dobersberg Cech im Sommer 2021 zum Klub lotste, rentierte sich also – nicht so der Transfer seines Landsmannes Daniel Veselý. Vom einzigen Sommerneuzugang trennte sich der USV nun wieder. „Er wird nicht mehr für uns spielen“, stellte Pelz klar. Nur zwei Tests absolvierte der 31-Jährige. Er überzeugte aber nicht, laborierte auch an einer Verletzung.

Punkterekord bleibt bestehen

Trotz des vergebenen Sieges gegen Großweikersdorf/Wiesendorf, des Transfer-Missverständnisses sowie des Abschieds von Jaroslav Cech gibt's in Dobersberg aber Grund zur Freude: Aufgrund des 2:2-Remis zwischen Waldhausen und Albrechtsberg in der 1. Klasse Waldviertel ist schon in der sechsten Runde fix, dass der Dobersberger Punkterekord aus der Vorsaison (73 Zähler) in der laufenden Spielzeit nicht mehr gebrochen werden kann. Lediglich mit dem amtierenden Meister gleichziehen ginge sich für Kautzen, Albrechtsberg und Raxendorf noch aus – ist aber auch unwahrscheinlich. „Das haben wir gar nicht mehr im Auge gehabt, aber das ist ja auch euer Job“, schmunzelte Pelz im NÖN-Gespräch und freute sich: „Darauf sind wir natürlich stolz.“