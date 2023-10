Zweifaches Comeback bei Heimniederlage

Auf dem falschen Fuß erwischte Schweiggers am Sonntag Aufsteiger Dobersberg, überraschte die Cypka-Elf mit einer sehr defensiven Taktik und mauerte sich zum knappen 1:0-Auswärtssieg, der gleichzeitig die bereits fünfte Pleite für die Dobersberger war. Beim USV feierten dafür gleich zwei Spieler nach kurzer Verletzungspause ihr Comeback: Torwart Gottfried Wolf, der zuletzt beim 3:2-Sieg in Gföhl zuschauen musste, absolvierte die volle Distanz. Stürmer René Wendl, der noch an einer Knochenabsplitterung in der Hand laboriert, kam nach 45 Minuten in der Reserve zur Pause rein. Er verpasste zuvor zwei Spiele. „'Gotti' ist schon wieder komplett fit, René noch etwas angeschlagen“, sagte Sektionsleiter Harald Pelz. Nächster Gegner ist Amaliendorf.