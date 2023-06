Die Top Fünf noch in Reichweite

Erst vorige Woche fixierte der USV Groß Gerungs den Klassenerhalt. Jetzt klopfen die Plazibat-Mannen sogar noch in den letzten beiden Runden an den Top Fünf an. Fünf Punkte Rückstand hat Groß Gerungs zwei Runden vor Schluss auf die Fünftplatzierten Langenloiser. Tabellennachbar Gföhl ist nur einen Punkt entfernt. Das sind Platzierungen, die für die Kreuzberg-Kicker bis vor wenigen Wochen noch undenkbar schienen.

Bis zum 7. Mai waren sie sieglos, drohten in die Abstiegszone zu rutschen. Dann aber folgte die Wende. Von den vergangenen sechs Spielen gewann Gerungs vier. Vor allem gegen die stärkeren Teams der Liga lief es sehr gut. 3:1 gegen Großweikersdorf, 3:2 gegen Langenlois, jetzt ein 1:0 gegen Rehberg. „Wobei wir gegen Rehberg auch das Glück hatten, dass beim Gegner auch einige Spieler ausgefallen sind“, relativiert Sektionsleiter Martin Faltin etwas. Die Siegesserie und der damit verbundene Aufwärtstrend freut ihn aber natürlich. „Wenn der Gegner mehr aufs Spielerische setzt, dir nicht gleich auf der Ferse steht, wenn du an den Ball kommst, tun wir uns leichter. Da können wir unsere spielerischen Qualitäten auch besser ausspielen.“

Trainer Ante Plazibat hofft, dass der Trend in den restlichen zwei Runden anhält. Besonders in Heidenreichstein möchte er am Samstag punkten, denkt, dass auch wieder einige zuletzt verletzte Spieler zur Mannschaft stoßen könnten. „So lange rechnerisch noch Rangverbesserungen möglich sind, haben wir natürlich noch ein Auge darauf“, sagt Plazibat.

Das zweite Auge liegt schon auf der Planung für die kommende Saison. Nachdem Ante Plazibat weiter Gerungs-Coach bleibt, sei auch die Kaderzusammenstellung in Fahrt gekommen. Jonas und Samuel Schulner, die wie schon im Sommer bei Gmünd hoch im Kurs standen (wie auch Trainer Plazibat), sagten mittlerweile ihr Bleiben zu, berichtet Faltin. „Wir werden den Kader großteils zum Glück zusammenhalten können, möchten da und dort im erweiterten Kader nachbessern, da wir im Frühjahr personell doch einige Male personell ans Limit gestoßen sind“, erklärt der Sektionsleiter.

Offen sind noch die Personalien der auswärtigen Spieler. Grundsätzlich sei man mit Adam Hajek und Petr Elias zufrieden, würde mit ihnen weiterarbeiten wollen, meint Faltin. „Da sich Hajek aber schwerer an der Leiste verletzt hat, wie es aussieht, müssen wir abwarten, wie sich das noch entwickelt.“