Neuen Sponsor mit Derbysieg begrüßt

Der Samstag war für den USV Groß Gerungs ein besonderer Tag. Nicht nur wurde im Zuge des Derbys gegen Schweiggers der neue Hauptsponsor EPS Electric Power Systems GmbH präsentiert, sondern feierten die Kreuzberg-Kicker im ersten bewerbsmäßigen Aufeinandertreffen mit Schweiggers vor 300 Zuschauern einen souveränen 4:0-Heimsieg.

„Ein verdienter Sieg, die Freude ist sehr groß", sagte Sektionsleiter Martin Faltin. „Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, aber bei einem 4:0 gibt's nichts zu meckern.“ Gerungs ging schon früh durch Martin Kucera in Führung, knapp vor der Pause brachte Samuel Schulner die Plazibat-Elf endgültig auf die Siegerstraße. In der zweiten Hälfte konnte Schweiggers nicht mehr nachsetzen. Am Ende legten Niklas Atteneder und Samuel Schulner noch zwei Treffer nach.

Damit machten die Gerungser das bittere 2:4 im Nachtrag gegen Gföhl ein Stück weit vergessen. „Wir haben da schon gut gespielt, wurden für unsere Fehler aber massiv bestraft“, sagt Faltin. „Jetzt haben wir uns etwas von hinten befreit.“ Mit dem Derbysieg im Rücken will man jetzt auch am kommenden Samstag in Amaliendorf etwas mitnehmen. Ein Vorteil für Gerungs könnte sein, dass Stürmer Antonio Vidovic noch immer gesperrt ist, der Absteiger daher in der Offensive noch immer etwas Ladehemmung hat (siehe auch links).

Weiter in die Zukunft voraus ist die Kooperationsvereinbarung mit EPS gerichtet. Faltin: „Wir haben viele Sponsoren und Unterstützer, aber jetzt auch erstmals in der Vereinsgeschichte eine Namensänderung. Wir sind sehr froh, in Zeiten wie diesen einen weiteren so guten Unterstützer gefunden zu haben.“

Stefanie Gutleder, Geschäftsführerin von EPS: „Wir freuen uns sehr über den Heimsieg. Das Team zu unterstützen und den regionalen Sport, Fußball, zu fördern ist unser Ziel.“ Manfred Atteneder, Obmann des USV EPS Groß Gerungs, zeigt sich begeistert: „Gemeinsam sind wir stolz darauf, EPS als Hauptsponsor an unserer Seite zu haben. Die finanzielle Hilfe von EPS ermöglicht es uns, Talente zu fördern und unseren Sportverein auf regionaler Ebene zu repräsentieren.“

Die Kooperation ist besonders auf die Infrastruktur ausgerichtet. Eine Photovoltaik-Anlage wurde bereits in Betrieb genommen, weitere Investitionen sollen im Lauf der nächsten Monate und Jahre folgen. „Bei der Sportanlage stehen einige Sanierungsarbeiten an“, sagt Faltin. „Die Sanitäranlagen müssen erneuert werden, die Fassade, die Fenster, die Kabinen. Das wird sich über mehrere Jahre ziehen, wird sind gerade dabei, ein Konzept auszuarbeiten, stehen auch in Gesprächen mit der Gemeinde.“