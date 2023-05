Noch immer kein Sieg: Groß Gerungs erinnert sich an Herbst-Fehlstart

Kurz keimte vorigen Dienstag die Hoffnung, das Tal durchschritten zu haben, zur Form zurückgefunden zu haben. Dem 1:1 in St. Bernhard im Nachtragsspiel folgte für den USV Groß Gerungs aber ein neuerlicher Tiefschlag – 1:3 bei Schlusslicht Gars. „Die schlagen sich sicher unter Wert, sind eine gute Mannschaft. Aber in der ersten Hälfte ist von uns einfach zu wenig gekommen“, schüttelte Trainer Ante Plazibat den Kopf. Binnen zehn Minuten kassierte Gerungs nach gutem Start drei Gegentreffer. „Das geht einfach nicht…“

Das 0:3 konnte die Plazibat-Elf nicht mehr aufholen. Der USV bleibt damit im Frühjahr weiter ohne Sieg – holte in fünf Spielen erst einen Punkt. Ein bisschen werden am Kreuzberg gerade die Erinnerungen an die Herbstsaison wach. Auch da erlebten die Gerungser einen kapitalen Fehlstart, holten aus den ersten sechs Spielen nur vier Punkte.

In Weißenkirchen begann im Herbst der Aufschwung

Dann enden die Parallelen aber auch schon. Denn in puncto Leistung konnten die Gerungser bislang nicht an jene der Hinrunde anknüpfen. „Damals haben wir in den ersten Runden viele Punkte verschenkt, oftmals als besseres Team verloren“, erinnert sich Plazibat. „Das ist diesmal nicht der Fall. Wir schwanken bei den Leistungen sehr stark auf und ab, sind nicht konstant.“

Gründe dafür hat auch der Trainer nicht wirklich parat. „Der Kader ist schmäler geworden, mit Ondrej Brusch hat uns ein Führungsspieler verlassen“, überlegt er laut. „Aber das gilt nicht als Entschuldigung. Die Spieler, die da sind, sind ja gut, können gut Fußball spielen, funktionieren auch als Team. Sie müssen aber jetzt Verantwortung übernehmen.“

Kommt die Wende nicht bald, denkt der Coach auch über Änderungen in der Aufstellung nach: „Die Spieler müssen sich jetzt beweisen“, stellt er die Rute ins Fenster. Zwei, drei Siege sollten möglichst rasch her. „Schauen, dass wir nicht in den Abstiegsstrudel kommen“, sagt Plazibat.

Der ist derzeit noch etwas entfernt. Mit 23 Punkten stehen die Gerungser noch immer im Mittelfeld der Tabelle. Die hinteren Teams beginnen aber zunehmend zu punkten. Das sollte auch die Plazibat-Elf bald einmal machen. Vielleicht ist dabei der nächste Gegner ja ein gutes Omen: Im Herbst gelang auch gegen Weißenkirchen der erste Sieg der Rückrunde. Danach folgte eine Siegesserie.