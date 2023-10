Rückkehrer als „Knofel“ beim Derby-Remis

Vor 350 Zuschauern feierte des USV Groß Gerungs im Derby gegen Kottes einen Achtungserfolg. Die Kreuzbergkicker juxten dem Tabellenzweiten einen Punkt ab, holten ein 1:1.

Dabei kam der angeschlagene Abwehrchef Roman Vavra erstmals wieder über 90 Minuten zum Einsatz, auch Rückkehrer Luca Pichler absolvierte seine ersten 70 Minuten seit August. „Vavra hat zwei Monate nichts trainiert, auch Pichler war lange weg“, rechnet Trainer Ante Plazibat ihnen die Leistung hoch an. Den Aufwärtstrend möchte er in Grafenwörth bestätigen. „Wir fahren auf jeden Fall runter, um dort drei Punkte zu machen.“

Für Groß Gerungs läuft die Herbstsaison bislang schleppend. Mit nur zehn Punkten hängt die Plazibat-Elf seit Wochen in der Abstiegszone fest. Mit dem Schwung vom Derby sollen jetzt in den verbleibenden zwei Runden vor der Winterpause noch Punkte gehamstert werden. So knapp die Klubs in der Liga beisammen liegen, könnten relativ schnell einige Plätze gut gemacht werden.