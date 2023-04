Schwieriger Start für die Plazibat-Elf

Werbung

Für den USV Groß Gerungs bringt die Auslosung einen herausfordernden Start in die Rückrunde. Da war zum Einen der Auftakt in Kottes, zum Anderen aber danach drei Spiele gegen Titelkandidaten. Langenlois und Herbstmeister St. Bernhard folgen noch – in Absdorf biss sich die Plazibat-Elf am Samstag die Zähne aus.

Nur negativ wollte Ante Plazibat die 0:3-Niederlage aber nicht sehen: „Absdorf ist sportlich so gut aufgestellt, das ist einfach ein Unterschied“, meinte der Trainer. Alleine der Brasilianer Wesley spielte die Gerungser zeitweise schwindelig, erzielte zwei Tore und verzeichnete auch noch zwei Lattentreffer.

„Wir müssen uns mehr Chancen erarbeiten“

Das Positive hervorheben steht für die Kreuzberg-Kicker derzeit an der Tagesordnung. „Die erste Hälfte war sehr sauber“, analysierte Plazibat. „Wir sind defensiv gut gestanden, haben kaum etwas zugelassen. Nur haben wir darauf vergessen, nach Ballgewinnen mehr in die Konter zu gehen. Wir waren zu nervös, haben die Bälle zu schnell weggeschlagen.“

Bitter war das 0:1 unmittelbar vor der Pause – ein hoher Ball, der Torhüter Robin Pfeiffer durchrutschte. „Wenn wir mit 0:0 in die Pause gehen, geht vielleicht in der zweiten Hälfte noch was“, meinte Plazibat. So brachte Absdorf den Sieg souverän in trockene Tücher – auch weil der eingewechselte Stefan Katzenschlager II bei 0:2 den Ball knapp nicht ins Tor brachte.

Die Trauben hängen auch in den nächsten zwei Wochen hoch. Langenlois und St. Bernhard spielen wie Absdorf im Frühjahr ganz vorne mit, ist der Trainer überzeugt: „Wir müssen uns mehr Chancen erarbeiten, mehr agieren. Dann ist was drin.“