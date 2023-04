Kaderbreite als Ass im Ärmel

Werbung

Die Vorzeichen standen für Langenlois vor dem Topspiel am Freitagabend gegen den direkten Tabellennachbarn Grafenwörth alles andere als gut. Mit Patrick Hackl (Rippenprellung), Lukas Jedlicka (Oberschenkelprobleme), Alexander Grünwald und Michael Stumpfer (beide gesperrt) und Patrick Florreither musste Langenlois-Coach Christoph Eichinger auf vier absolute Stammkräfte verzichten. Vor allem der Ausfall von Innenverteidiger Jedlicka kam überraschend, wie sein Trainer schildert. „Nach dem schweren Spiel in Heidenreichstein hatten wir schon einige Wehwechen zu beklagen. Bei Lukas kam die Verletzung aber erst im Abschlusstraining. Kurz vor Ende hat sich sein Oberschenkel gemeldet und es war gleich klar, dass es für einen Einsatz nicht reichen wird.“

Für den Hünen in der Innenverteidigung rutschte Stefan Miksch in die Startelf, in der Offensive feierte Winterneuzugang Christoph Zeilinger sein Pflichtspieldebüt im Dress der Langenloiser. Dem Ex-Bergerner gebührt ein entscheidender Anteil am 2:1-Sieg über Grafenwörth, schließlich provozierte er eine Notbremse des Gästekapitäns Marko Micanovic, der bereits in der 30. Minute mit Rot vom Platz flog.

Doch auch der zweite Sieg in der Rückrunde hat für Langenlois einen etwas bitteren Beigeschmack. Miksch sah aufgrund einer Torchanchenverhinderung die Rote Karte und fehlt somit mindestens ein Spiel – eine Entscheidung wird in der kommenden Woche beim NÖFV getroffen.

Dieser Umstand wird Trainer Eichinger ärgern, zumal es nach Grünwald in Heidenreichstein bereits der zweite Platzverweis der Hinrunde ist. Doch wenn der Derbysieg über Grafenwörth eins gezeigt hat, dann wohl, dass Langenlois über einen hervorragenden Kader verfügt, vor allem in der Breite. Ein Kader, der durchaus meisterwürdig ist. „Meisterwürdig womöglich schon, aber unser Ziel ist es nach wie vor unter den ersten vier Teams zu sein.“

Aktuell rangieren die Kamptaler auf dem vierten Tabellenrang mit einem Rückstand von sechs Zählern auf Leader St. Bernhard, auf die man Ende April treffen wird. Können die „Loiser“ ihre aktuelle Form halten, könnte die Eichinger-Elf doch noch ein gewichtiges Wort mitreden in Sachen Titelrennen.