Loiser Offensive glänzt zu Saisonbeginn

m Derby gegen Rehberg vergangene Runde gaben sich die „Loiser“ keine Blöße. Auf dem eher kleinen Feld des Rechpergstadion dominierten die Grün-Weißen das Spielgeschehen und gewannen mit 4:0. Die klare Überlegenheit der Gäste musste auch Rehberg-Coch Dominik König eingestehen: „Wir waren komplett chancenlos und sind mit dem 0:4 noch gut bedient. Gratulation an Langen-lois, wir haben alles probiert und leider nicht mithalten können.“

Trotzdem war Langenlois-Trainer Christoph Eichinger nicht zu 100 Prozent zufrieden mit der Leistung seiner Jungs: „Das Spiel hätte noch viel höher ausgehen müssen. Nach dem 3:0 sind wir zu lässig geworden und haben die letzte Effizienz vor dem Tor vermissen lassen.“

Trotz alledem erzielte seine Mannschaft bis jetzt die meisten Tore der Liga und stellt außerdem mit Patrick Hackl den Führenden der Torschützenliste. „Man merkt bei Patrick einfach, dass er aktuell wieder mit mehr Fokus auf dem Feld steht. Er ist mit dem Hausbau fertig geworden, was ihm eine Menge Belastung erspart. Er fuhr teilweise nach der Arbeit auf seine Baustelle und kam dann auf die Tainings, was sich natürlich in der Leistung seines Spiels widerspiegelte. Jetzt hat er zu seiner alten Form gefunden“, schildert Eichinger. Außerdem konnte man mit David Gräf einen „Sechser“ verpflichten, der durch sein hohes Tempo und seine Umschaltstärke dem USV-Angriff weiterhilft.

Gegen Rehberg mussten die Kamptaler mit Stefan Miksch und Patrick Florreither gleich auf zwei wichtige Spieler verzichten. Die Breite im Kader erlaubt es den Langenloisern, auch solche Ausfälle gut zu kompensieren. „Auch unsere Wechselspieler leisten tolle Arbeit, die Mannschaftsleistung ist gut und das ist das, was uns gerade ausmacht“, schwärmt Eichinger in höchsten Tönen von seiner Truppe.

Obwohl es in der Offensive ohnehin schon gut läuft, darf man nicht vergessen, dass den Langenloisern immer noch ein Spieler fehlt. Heimkehrer Michael Wildpert kuriert aktuell noch eine Knöchelverletzung aus, will aber diese Woche wieder voll ins Training einsteigen. „Mit Michi wird uns demnächst ein Spieler zur Verfügung stehen, der uns nochmal stärker macht. Er bringt extrem viel Ballsicherheit und Ruhe mit und weiß auch, wie er seine Mitspieler einsetzt. Wir wissen, was ihn ausmacht, sein Einsatz wird uns sicherlich weiterhelfen“, erzählt der Trainer über seinen Schützling.

Kommende Runde ist mit Dobersberg ein Aufsteiger zu Gast, der von seinen bisherigen drei Partien zwei gewinnen konnte. Eichinger erwartet sich „ein kampfbetontes Spiel, welches von Härte und Zweikämpfen geprägt sein wird“. Anpfiff ist diesen Freitagabend unter Flutlicht um 20 Uhr in Langenlois.