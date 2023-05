Mittendrin im Titelkampf

Nach einer eher durchwachsenen letzten Spielzeit lautete das Ziel der Langenloiser für die aktuelle Saison ein Rang unter den Top fünf. Nun geht es in die heiße Phase der Saison und die Kamptaler stehen aktuell mit 36 Punkten auf dem vierten Platz, mit sechs Zählern und einem Spiel weniger als der aktuelle Tabellenführer aus Großweikersdorf.

„In der Hinrunde hat uns oft das Quäntchen Glück gefehlt, das haben wir in der Rückrunde jetzt schon das eine oder andere Mal auf unserer Seite“, meint Langenlois-Coach Christoph Eichinger. Den Hauptgrund für die gute Punkteausbeute der Kamptaler in der Rückserie sieht der Mann an der Seitenlinie jedoch im Trainingslager, welches die Langenloiser in der Wintervorbereitung im türkischen Belek abhielten. „Das hat uns einfach enorm zusammengeschweißt. Die Mannschaft ist zu einer richtigen Einheit geworden. Wenn ich als Beispiel das letzte Training hernehme, dann macht das einfach Lust auf mehr“, schwärmt Eichinger von seiner Truppe.

Das Thema „Meister“ ist auch in den Gesprächen zwischen Trainer und Mannschaft durchaus präsent, allerdings haben die Kamptaler, zumindest aktuell, noch einen sehr nüchternen Blick auf das Geschehen. „Wenn wir die Chance haben, dann wollen wir sie ergreifen, das ist klar. Sollte die Chance aber nicht kommen, dann ist das auch nicht weiter schlimm für uns. Wir werden bis zur letzten Runde alles reinhauen und kämpfen.“

Kratzen, beißen, kämpfen – diese Tugenden werden vor allem in den kommenden zwei Spielen von der Eichinger-Elf gefragt sein, denn die nächsten Gegner befinden sich mit Gars und Weißenkirchen beide im Abstiegskampf. „Da wird neben unserer fußballerischen Qualität auch der Wille entscheiden. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute alles geben, denn das werden die zwei abstiegsgefährdeten Teams auch tun. Da müssen wir einfach dagegenhalten“, so Eichinger. Dem Coach der Kamptaler steht gegen Gars beinahe der komplette Kader zur Verfügung. Der einzige Wackelkandidat ist Lukas Jedlicka (Knöchelprobleme).