Nächster Rückschlag für Langenlois

Das Debakel in Heidenreichstein haben seine Jungs laut Christoph Eichinger schon abgehakt. Doch den jüngsten Rückschlag dürften die Loiser noch nicht ganz verkraftet haben. Nach einem spielfreien Wochenende stand vergangene Runde das Derby gegen Wei-ßenkirchen am Programm.

Eichinger hatte der Partie noch mit Vorfreude entgegengeblickt, wurde allerdings bitter enttäuscht. Fußballerisch hatte das Spiel nicht allzu viel zu bieten. Der „Lucky Punch“ gelang Weißenkirchen in Minute 78 durch einen Treffer von Philipp Skopek. „Wir haben nicht gut begonnen, konnten das taktisch Besprochene dann aber schnell korrigieren. In der zweiten Hälfte hatten wir alles unter Kontrolle und wollten den Sieg mehr“, fasst Weißenkirchen-Coach Damir Grabovac die Partie zusammen.

Absolut unzufrieden zeigt sich Langenlois-Trainer Eichinger nach der Partie: „Seit der zweiten Hälfte in Heidenreichstein treten wir nicht mehr als Mannschaft auf. Jeder spielt für sich selber, keiner kämpft und rennt für den anderen. In die Zweikämpfe gehen wir viel zu lauwarm. Ich bin zwar kein Fan von hartem Spiel, aber wir schaffen es nicht mal dem Gegner den Schneid abzukaufen, obwohl wir Spieler haben,die das könnten. Das war eine katastrophale Leistung.“ Für ihn mangelt es außerdem an den Führungsqualitäten einiger Spieler. „Keiner zeigt Verantwortung, um die Mannschaft an der Hand zu nehmen. Außerdem werden die Fehler immer nur bei den anderen gesucht, das stört mich am meisten.“

Für Langenlois war diese Niederlage in doppelter Hinsicht bitter. Die letzte Heimniederlage datiert im Juni des Jahres 2022. Eine beachtliche Serie, die nun zu Ende ging. Der USVL rutschte nach der Pleite auf Rang sechs zurück. Mit einem Spiel weniger liegt die Eichinger-Elf jedoch nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus Großweikersdorf. Harte Brocken warten

auf LangenloisAusschlaggebend für den weiteren Verlauf im Titelrennen können schon die nächsten drei Spiele werden. Mit Raabs und Großweikersdorf warten in den nächsten Runden zwei Mannschaften aus dem Spitzenfeld der Liga. Mit zwei Siegen könnten die Langenloiser die vergangenen zwei Spiele punktetechnisch korrigieren. Auch in drei Runden wird es wieder eine bessere Leistung brauchen, denn mit Gföhl wartet ein unangenehmer Gegner, gegen den man in der Vorsaison einmal verloren und in der Hinrunde äußerst glücklich gewonnen hat.