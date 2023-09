Treffsicher wie schon lange nicht mehr

Drei Siege und zwei Unentschieden aus fünf Partien bedeuten eine weiße Weste in der bisherigen Spielzeit für den USV Langenlois. Mitverantwortlich für den erfolgreichen Saisonauftakt: die Tore von Patrick Hackl. „Patrick ist ein extrem wichtiger Spieler für uns und ein exzellenter Fußballer. Auch wenn ihm mal nichts gelingt, rackert er bis zum Schluss und mit diesem Engagement reißt er seine Mitspieler mit. Neben seinen Treffern zeichnen ihn außerdem seine Laufbereitschaft und Führungsqualität aus“, schwärmt USV-Coach Christoph Eichinger von seiner Nummer sieben.

Warum es bei den „Loisern“ derzeit so gut läuft, ist für Hackl leicht erklärt: „Der Teamgeist und unser Zusammenhalt sind einfach sehr gut. Der ganze Verein über Vorstand, Präsidium und Sportliche Leitung ist sehr gut geführt und daher können wir uns als Spieler voll aufs Kicken konzentrieren. Der Verein ist wie eine große Familie, die von Freundschaft geprägt ist. Auch die Infrastruktur ist top, jeder, der hier spielt, fühlt sich einfach extrem wohl und das spiegelt sich auf dem Platz wider.“

Mit sieben von den zwölf erzielten Treffern des USVL ist Hackl für mehr als die Hälfte der Tore seiner Mannschaft verantwortlich. So gut lief es für den 31-Jährigen schon lange nicht mehr. Das liegt womöglich auch an zwei Verletzungen (Rippen und Schulter), die Hackl vergangene Saison durchgehend zu schaffen machten. Außerdem spielte er in der Vergangenheit auf vielen verschiedenen Positionen, darunter auch in der Innenverteidigung. In der Vorbereitung hat sich der Ex-KSC-Kicker jedoch an seine Rolle am Flügel gewöhnt und liefert nun Woche für Woche starke Leistungen ab. „Jetzt bin ich auch wieder fit. Der derzeitige Erfolg hängt auch von der Mannschaft ab, die mich gut in Szene setzt“, erzählt Hackl.

Für die restliche Spielzeit hat sich der Offensivmann ein ganz klares Ziel gesetzt: Er will gegen Ende seiner Karriere noch einmal Meister werden und mit Langenlois den Aufstieg schaffen. Ob er dabei Torschützenkönig wird, steht für Hackl im Hintergrund.