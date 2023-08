„Ein Platz zwischen fünf und acht“

NÖN: Sie wurden vor wenigen Wochen als „Königstransfer“ des USV Raabs vorgestellt. Nach drei gespielten Runden sind Sie nun sogar Spielertrainer. Selbst überrascht, dass es so kam?

Miroslav Milošević: Auf jeden Fall. Ich wollte mich ganz auf meine Aufgabe als Spieler konzentrieren. Dann kam aber der Verein auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir die Funktion des Spielertrainers vorstellen könnte. Also habe ich zugesagt.

Als Spielertrainer müssen Sie alles im Überblick haben. Eine große Umstellung?

Milošević: Ich habe auch jetzt schon immer wie ein Trainer das Spiel gesehen – von daher ist es keine große Umstellung. Aber ntaürlich muss ich jetzt auch andere Entscheidungen treffen, wie Wechsel etc.

Die Premiere glückte mit einem 3:1-Sieg gegen St. Bernhard. Ihr Resümee?

Milošević: Die ersten 30 Minuten haben mir nicht gefallen. Es war auch sehr schwer zu spielen, weil es sehr heiß war. Damit hatte auch der Gegner zu kämpfen. In der Kabine habe ich unsere Fehler angesprochen und nach dem Ausgleich haben wir gut gespielt. Mit diesen 60 Minuten war ich zufrieden.

Welche Platzierung ist für Raabs drinnen?

Milošević: Wichtig ist, dass wir eine ruhige Saison haben, nichts mit dem Abstieg zu tun haben – das ist auch das, was sich der Verein wünscht. Ich denke, dass eine Platzierung zwischen fünf und acht möglich ist. Vielleicht gehen sich auch die Top-5 aus.

Ist der Trainerjob etwas, das Sie auch zukünftig reizen wird?

Milošević: Ich sehe hier meine Zukunft. Ich habe vorigen Freitag einen Trainerkurs begonnen, den ich hoffentlich bald abschließe. Im Frühjahr möchte ich die UEFA B-Lizenz absolvieren. Ich habe unter vielen guten Trainern gespielt – ich weiß also wie es funktioniert und muss jetzt nicht in einem Buch nachschlagen, wie ich trainieren soll.

Noch sind Sie ja auch als Spieler tätig. Wie lange möchten Sie noch aktiv sein?

Milošević: So lange es mir Spaß macht, so lange ich mich quälen kann, so lange ich in Vorbereitungen und bei Spielen Gas geben kann und so lange es meine körperliche Fitness zulässt, so lange möchte ich noch Spieler sein. Derzeit trifft das alles zu und ich fühle mich körperlich topfit. Also ein paar Jahre möchte ich schon noch dranhängen.