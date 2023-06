Goalgetter muss gehen, neuer Torhüter ist da

Einen großen, personellen Umbruch gibt es beim USV Raabs zu verzeichnen: Der Verein trennt sich von Martin Repa. Der 32-jährige Tscheche war in den vergangenen Saisonen die personifizierte Tor-Garantie für die Raabser: In insgesamt 185 Spielen erzielte er 198 Tore. Die letzten beiden am vergangenen Dienstag beim Nachtrag in Gföhl, den Raabs mit 4:2 gewann. Beim 0:0 in der letzten Runde beim Heimspiel gegen Absteiger Traismauer war Repa kein Treffer mehr gegönnt. Der Tscheche stieß zur Saison 2016/17 zu Raabs, stieg nach dem Vizemeistertitel in der Saison 2018/19 als Erster auf.

„Wir wollten die tschechischen Spieler auf vier reduzieren“, sagt Richard Zarycka, Obmann und Sportlicher Leiter der Raabser. In der Winterpause wurde David Kominek zunächst als Ersatzmann für den verletzten Zdenek Stepanovsky verpflichtet, als sich Stepanovsky retour meldete, standen plötzlich sechs Tschechen in der Raabser Formation. Kominek und Stepanovsky werden fix gehalten, dazu auch Spielmacher Tomas Fronek und Stürmer Rostislav Samanek. Torhüter Lukas Kucirek entschied sich ohnehin für einen Wechsel zu 2. Landesligist Eggenburg (NÖN berichtete). „Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, dass wir Repa abgeben“, sagt Zarycka, der sich beim Goalgetter für dessen Verdienste bedankt. Erste Interessenten hätten sich bereits gemeldet, Zarycka sei Repa bei der Vereinssuche behilflich.

Inzwischen haben die Raabser bereits eine vakante Position, die des Torhüters, neu besetzt. Marvin Sieber, 22 Jahre alt, kommt vom 1. Klasse Nordwest-Verein Ladendorf. Dort absolvierte er in der Hinrunde elf Spiele, fiel danach aber verletzt aus und beendete daraufhin sein Engament. Zuvor war der gebürtige Wiener vier Jahre lang Ersatz-Torhüter bei Regionalligist Leobendorf. „Er war zur Probe da – wir sind uns einig, es fehlt nur noch die Unterschrift auf der Anmeldung“, sagt Zarycka.

Neben Repa und Kucirek, der zweimal mit Raabs 1. Klasse-Meister wurde und 302 Spiele für den USV bestritt) wurde auch Gernot Glück nach dem Spiel gegen Traismauer verabschiedet. Der Verteidiger kam 2021 aus Geras nach Raabs, möchte sich nun vermehrt seiner Ausbildung zum Juristen widmen und wird daher den Pass zu Heimatverein Geras legen.