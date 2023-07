Raabs mit dem „Königstransfer“

Als Vorzugsschüler präsentierten sich in dieser Transferperiode dieRaabser. Schon unmittelbar nach Saisonschluss machten sie Nägel mit Köpfen und präsentierten die Neuzgänge. Generell fand im Kader ein Umbruch statt. Sechs Zugängen stehen drei Abgänge gegenüber. Prominentester Abgang: Martin Repa, der in 185 Spielen 198 Treffer für Raabs erzielte. Auf ihn wurde von Vereinsseite verzichtet.

Aber nicht nur hier sorgten die Raabser für Aufsehen, sondern wohl auch mit dem „Königstransfer“ der gesamten Liga: Miroslav Milosevic, einst in der Bundesliga für Wacker Innsbruck und in der 2. Liga für Horn aktiv, wird ab sofort die Fäden im Horner Mittelfeld ziehen.

Einen Wechsel gab's auch zwischen den Pfosten: Nach acht Saisonen zog Keeper Lukas Kucirek weiter und dockte bei 2. Landesligist Eggenburg an, an seiner Stelle wurde Marvin Sieber (Ladendorf) verpflichtet.

Dadurch, dass Raabs alle Transfertätigkeiten rasch unter Dach und Fach hatte, war im Transfer-Finish keine Hektik mehr angesagt – die gab's nur noch aufgrund einer technischen Panne am Sportplatz, wo die Wasserpumpe den Geist aufgab, Obmann-Stellvertreter Stefan Hölzl mit einer Crew am Wochenende im Einsatz war. „Keine Transfers mehr in letzter Minute“, lachte Hölzl.

Die ersten drei Trainingseinheiten spulten die Raabser – noch ohne Neuzugang Miro Milosevic – bereits ab, am kommenden Samstag steht mit dem Auftritt beim 2. Klasse-Team Markersdorf das erste Testspiel der laufenden Vorbereitung am Programm.