Raabs verpflichtet Ex-Bundesliga-Kicker

Das ist eine Transferbombe, die in der Gebietsliga einschlägt: Der USV Raabs verpflichtete Ex-Profi Miroslav Milosevic. Der Mittelfeld-Regisseur ist mittlerweile 37 Jahre alt, verbrachte die Frühjahrssaison in der 1. Landesliga beim SC Zwettl mit dem er den angepeilten Meistertitel verpasste. Im Waldviertel ist der Wiener ohnehin kein Unbekannter: Von 2011 bis 2013 und von 2015 bis 2019 zog Milosevic die Fäden im Horner Mittelfeld. In der Saison 2013/14 war er für Wacker Innsbruck in der höchsten Spielklasse tätig, wo er es auf 19 Einsätze brachte. Für Horn stand er 170 Mal in einem Pflichtspiel am Platz, erzielte dabei 60 Treffer und leistete 30 Assists.

„Ein echter Spielmacher, wie wir ihn seit Roman Fischer nicht mehr hatten“, freut sich Raabs-Obmann/Sportlicher Leiter Richard Zarycka über den Transfer. Der Kontakt kam über Trainer Slobodan Batricevic zustande, nach einem Treffen und kurzer Bedenkzeit sagte Milosevic den Raabsern schließlich zu. Über diesen Transfer freut sich auch Spieler Stefan Hölzl, als Funktionär Stellvertreter von Zarycka: „Ich habe ihn öfters bei Horn gesehen, bin ein Fan von ihm. Ich freue mich, dass ich nun gemeinsam mit ihm in einer Mannschaft spielen kann.“

Milosevic ist aber nicht der einzige Neue, den Raabs verpflichtete. Neben Keeper Marvin Sieber, der aus Ladendorf kommt (NÖN berichtete), einigte sich der Verein in den vergangenen Tagen mit vier weiteren Spielern: Vom Vizemeister der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal, Langau, stoßen Außenbahnspieler Fabian Mattejka und Defensiv-Allrounder Rudolf Ziegler zum USV. Für Ziegler ist es quasi eine Rückkehr, er wechselte erst im Winter nach drei Jahren in Raabs zurück zu Langau. Jetzt folgt also die neuerliche Rückkehr.

Weiters neu ist Nico Pruckner. Der 18-Jährige entstammt dem Waidhofner Nachwuchs, absolvierte 52 Kampfmannschaftsspiele für Pfaffenschlag, erzielte dabei vier Treffer. Aber auch bei Gebietsliga-Absteiger Gars wurden die Raabser fündig: Mittelfeldspieler Daniel Dundler, der im vorigen Sommer von Retz ins Kamptal wechselte, wird künftig für die Raabser auflaufen.

Kaderplanung ist abgeschlossen

„Wir haben jetzt sechs Zugänge, sind mit der Kaderplanung fertig“, sagt Zarycka. Notwendig seien diese Zugänge auch gewesen, weil sich der Verein von drei Spielern trennte. Wie bereits berichtet, verabschiedeten sich Keeper Lukas Kucirek (Eggenburg) und Gernot Glück (Geras), zudem wurde Goalgetter Martin Repa verabschiedet. Außerdem fällt Nico Schrittwieser verletzungsbedingt für die kommende Saison aus.