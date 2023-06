Suche nach einem Torhüter läuft

Nach acht Jahren verlässt Lukas Kucirek die Raabser im Sommer Richtung Eggenburg – die NÖN berichtete. Bei der Suche nach einem Nachfolger fragten die Raabser nun bei Lukas Schölm an, der aus eigenen Stücken die Eggenburger verlassen will und für den eben Kucirek verpflichtet wurde. „Er hat uns bereits abgesagt“, berichtet Obmann Richard Zarycka. Laut Gerüchten dürften auch Gars und Burgschleinitz/Straning am Eggenburger dran sein. Eine erste Kontaktaufnahme hätte es auch bereits mit dem scheidenden Waidhofen-Keeper Milan Pastucha gegeben. „Er tendiert aber eher dazu, dass er sich einen Verein sucht, der näher bei seiner Heimat (Pastucha wohnt in Bratislava, Anm.) liegt“, sagt Zarycka. Der Raabser Fokus liegt in der nächsten Zeit also weiter auf der Torhüter-Suche.

Am Samstag steht schließlich das letzte Saisonspiel am Programm. Als Gegner kommt Fixabsteiger Traismauer, der mit der 1:2-Niederlage gegen St. Bernhard sein Schicksal endgültig besiegelte. Für die Raabser, die derzeit an der elften Tabellenposition liegen, wäre noch eine deutliche Rangverbesserung möglich.