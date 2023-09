Kapitän Stefan Hölzl: „Habe so ein Spiel noch nie erlebt“

Fahrlässig ging Raabs gegen Grafenwörth mit der Vielzahl an Hochkarätern um. Letztlich siegte der USV zwar 4:2, haderten aber klarerweise mit der Chancenauswertung. „Mit so vielen Chancen gewinnst du normalerweise drei Spiele“, meinte Raabs-Obmann Richard Zarycka. Auch Kapitän Stefan Hölzl schlug in dieselbe Kerbe: „Ich habe so ein Spiel noch nie erlebt.“ Nun geht's für Raabs nach Heidenreichstein. In der Burgstadt punktete der USV zuletzt am 28. März 2015, siegte 5:2. Seither absolvierten die Raabser aber auch nur zwei Auswärtspartien gegen den FCH: Im April gab's ein 2:2 und 2018 einen 5:2-Sieg der Raabser – die Partie wurde allerdings in Amaliendorf ausgetragen. „Es wird schwierig. Sie stehen hinten mit Ondrej Berky sehr kompakt und haben vorne mit Jiri Prchal einen sehr guten Stürmer“, blickte Hölzl aufs Duell.

Raabs/Thaya - Grafenwörth Ineffizientes Raabs biegt das Schlusslicht