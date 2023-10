Kapitän fällt aus

Raabs ist wieder vorn dabei: Nach dem knappen 3:2-Auswärtserfolg in Heidenreichstein sind die Thayastädter plötzlich in Schlagdistanz zu Tabellenführer SG Großweikersdorf/Wiesendorf, stehen punktegleich mit dem Zweiten Kottes und dem Dritten Weißenkirchen derzeit mit 15 Zählern auf Rang vier. Kann sich die Milosevic-Truppe nun im Spitzenfeld festbeißen?

„Das wird wahnsinnig schwierig. Wenn du einmal verlierst, bist du auch schon wieder hinten dabei. Aber wir kommen unserem Ziel vom gesicherten Mittelfeld näher“, bilanzierte Raabs-Kapitän Stefan Hölzl, der in der Burgstadt einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft sah: „Wir haben uns taktisch gut auf sie eingestellt, ihre hohen Bälle gut abgefangen. Die beiden Gegentore waren blöde Fehler von uns, wir können mit der Leistung zufrieden sein.“ An einem deshalb eigentlich erfolgreichen Tag sorgte Hölzl selbst unfreiwillig für den Wermutstropfen: Der Kapitän verletzte sich, musste zur Halbzeitpause in der Kabine bleiben. „Ich kann noch nicht sagen, wie lange ich ausfalle. Ich muss noch den MR (Magnetresonanztomographie, Anm.)-Termin abwarten“, sagte Hölzl. Ein Einsatz am kommenden Wochenende sei für ihn aber jedenfalls kein Thema. Am Samstag empfängt sein Team den eigentlichen Titelkandidaten Langenlois, der derzeit ersatzgeschwächt nur auf Platz sechs steht. Bei den „Loisern“ dürfte gegen Raabs aber Torjäger Michael Wildpert zurückkehren, der zuletzt aufgrund seiner Hochzeit fehlte. „Es wird sehr schwierig“, meinte Hölzl, der aber auch darauf verwies, dass Heidenreichstein immerhin Langenlois 6:1 deklassierte.