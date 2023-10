Neuen Präsidenten & Sportlichen Leiter gewählt

Freitagabend ging die mittlerweile 67. Generalversammlung des USV Raabs über die Bühne – die gleich zwei Änderungen im Vorstand parat hielt. Einerseits kam's nach über neun Jahren zur Wachablöse in der Sportlichen Leitung: Obmann Richard Zarycka verabschiedete sich von seiner Doppelfunktion, übergab das Amt an Kapitän Stefan Hölzl. „Ich wende schon sehr viel Zeit für Fußball auf und es gibt eben andere auch, da braucht es diese 'One-Man-Show' nicht“, meinte Zarycka. Hölzl unterstützte das Vereinsurgestein schon in den vergangenen Monaten, soll im Tagesgeschäft „federführend“ agieren dürfen: „Natürlich nützen wir aber auch meine guten Kontakte“, meinte Zarycka. „Wir haben ja schon länger zusammengearbeitet und uns jetzt dafür entschieden, dass ich den sportlichen Teil übernehme und er als Obmann das Organisatorische macht“, erklärte Hölzl.

Nach über 19 Jahren endete außerdem auch die Präsidentschaft Rudolf Mayers, der im Februar als Raabser Bürgermeister (ÖVP) zurücktrat – sein Amt ging nun an seinen Nachfolger als Bürgermeister, Franz Fischer (ÖVP), der einst selbst für den USV kickte. „Die Nähe zur Gemeinde ist sehr wichtig für uns. Er ist sehr engagiert“, lobte Zarycka.