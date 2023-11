Raabs kämpft um Anschluss

Torlos trennten sich Gföhl und Raabs am Wochenende – besonders für die Thayastädter ein unglückliches Ergebnis, wie selbst Admira-Coach Max Blauensteiner im Nachgang feststellte: „Für uns war es ein gewonnener Punkt, für Raabs waren es aber zwei verlorene.“ Ein Umstand, den auch USV-Obmann Richard Zarycka und der derzeit verletzte Kapitän Stefan Hölzl hervorstrichen. Letzterer fand klare Worte: „Mit so vielen Chancen gewinnst du sonst zwei Spiele.“ Nach dem ersten Raabser Remis gegen die Gföhler seit 2019 geht's für die Milosevic-Elf am abschließenden Spieltag der Hinrunde gegen Schweiggers – und um eine gute Ausgangslage im Frühjahr. „Das Ziel sind definitiv drei Punkte, die würden uns guttun. Die Liga ist so eng beisammen und wenn wir die Partie verlieren und die Mannschaften hinter uns gewinnen, dann ist man schnell hinten drin“, warnt Hölzl. Derzeit rangiert sein Raabs mit 18 Punkten auf Platz sieben. Der Zehnte Schweiggers ist aber nur einen Zähler entfernt, auf die Abstiegsplätze beträgt der Polster lediglich vier Punkte.