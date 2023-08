Raabser Fehlstart

Im Gegensatz zu Bezirkskonkurrent Dobersberg verlief der Saisonstart für Raabs nicht nach Wunsch: Nach den ersten beiden Spielen stehen die Thayastädter noch ohne Punkte da – und das trotz reines Treffers von Sommerneuzugang und Ex-Horn-Kapitän Miroslav Milošević sowie einem von Legionär Rostislav Samanek.

Schon am Samstag bei 2. Landesliga-Absteiger reichte es nur zu einer knappen 1:2-Auswärtsniederlage, Milošević sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich – per Elfmeter, den er zunächst an die Stange setzte. Schiedsrichter Tomasz Romaniuk ließ den Strafstoß allerdings wiederholen, SCA-Torwart Jan Dvorak soll sich zu früh bewegt haben. „Die Wiederholung war untypisch“, meinte Raabs-Obmann Richard Zarycka nach Matchende, verwies außerdem auf die zuletzt durchwachsene Auswärtsbilanz. „Wir haben einfach zu wenig miteinander gespielt“, nannte USV-Kapitän Stefan Hölzl den Hauptgrund der Niederlage.

Zu Hause gegen Groß Gerungs machten die Raabser das dann besser, waren im ersten Durchgang spielerisch überlegen. Abgeklärt konterten sich die Gäste aber zum Sieg, triumphierten am Ende deutlich mit 4:1. Am dritten Spieltag geht's nun auswärts nach Gablitz.